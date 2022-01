UeD, che fine ha fatto Paolo? Dopo il programma ha trovato l’amore: “Gemma chi?”

Paolo Gozzi ha partecipato a UeD in qualità di corteggiatore della storica dama Gemma Galgani. E’ fuori dal programma, però, che sembra aver trovato l’amore. Vediamo perché.

Capello lungo brizzolato e look da rocker, così Paolo Gozzi fece il suo ingresso nel parterre di UeD.

L’ennesimo corteggiatore di Gemma a UeD

Nel parterre di UeD è stato subito definito Mr. Lamas per via del suo stile da rocker anni ’90. Jeans attillati, camperos e folta chioma brizzolata, Paolo Gozzi ha fatto la sua discesa per conoscere la dama Gemma Galgani. Originario di Vicenza, al momento della sua presenza nel parterre maschile aveva 62 anni.

Una conoscenza costellata da svariati problemi e ripensamenti da parte della dama ma anche da un problema di salute del cavaliere. Gozzi, infatti, ha dovuto assentarsi per un po’ di tempo per via di un intervento all’intestino. Al suo ritorno, decise di chiudere con la dama torinese perché non avevano molto in comune. Frequentò per un breve periodo anche Sabina ma poi abbandonò il programma.

La foto su Instagram

Paolo Gozzi ha un profilo Instagram con un piccolo seguito. Al suo interno pubblica scatti relativi alle sue escursioni e alle sue passioni. Scorrendo tra le immagini, ai fan più attenti è apparsa anche la foto dell’ex tronista in dolce compagnia.

Stando a qualche commento, si tratterebbe di una modella. La didascalia si spreca con una frase fatta. Che fosse stato già impegnato quando è andato a corteggiare Gemma oppure che l’amore sia arrivato dopo? Fatto sta che era l’ottobre del 2020 quando l’uomo ha deciso di chiudere la conoscenza.

Fatto sta che la donna nella foto è tutt’altro che simile alla Galgani. Anche se si vede poco, si può percepire un fisico giovane e una folta chioma bruna che niente a che vedere con la biondissima dama di UeD.