Soleil Sorge e Belen Rodriguez hanno un uomo in comune (o forse due). Beh, in realtà, più di uno. Vediamo di chi si tratta.

Anche se la storia d’amore tra Soleil ed Alex Belli sembra essersi conclusa, i fan non possono dimenticare l’uomo che lei ha avuto in comune con Belen Rodriguez.

Soleil vs Belen

Soleil Sorge è, ormai, sotto i riflettori da oltre quattro mesi. L’influencer è, infatti, una delle concorrenti più amate e odiate del Gf Vip. Dentro e fuori la casa, hanno fatto molto discutere le sue scelte sentimentali. In particolare, alcune sarebbero anche in comune con un’altra protagonista della televisione italiana.

Si tratta di Belen Rodriguez che, al momento, secondo i rumors, avrebbe rotto definitivamente con il padre della sua bambina neonata Antonio Spinalbese. In realtà, gli uomini che Belen e Soleil avrebbero in comune sarebbero più di due. All’ingresso di Gianmaria nella casa del Gf si diceva che l’imprenditore napoletano avesse avuto un flirt con Belen.

L’altro uomo in comune con la showgirl sarebbe suo fratello, Jeremias, conosciuto proprio all’interno di un reality ovvero L’Isola dei Famosi.

L’uomo in comune con Belen

L’altro uomo in comune tra Soleil e Belen sarebbe legato alle due da altri motivi. Stavolta si tratta di un legame non di sangue ma sentimentale. L’uomo in questione è Andrea Iannone.

L’uomo è stato recentemente ospite di Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin ha raccontato che quando Belen stava con lui, in realtà soffriva ancora molto per la fine del suo matrimonio, per lo meno all’inizio. I due sono stati insieme dal 2016 al 2018.

Nella casa del Gf Vip, il nome di Andrea Iannone è stato fatto da Gianmaria scatenando una lite furiosa con la Sorge. In pratica, Antinolfi ha accusato Belen di aver organizzato una paparazzata con Iannone. In realtà, tra i due non c’è mai stata realmente una storia d’amore.

L’unica cosa è che sono stati fotografati insieme la scorsa estate. Che Gianmaria non abbia tutti i torti? La Sorge ha detto che Iannone sembrava molto interessato a lei ma non hanno fatto altro che trascorrere alcuni momenti sul finire della sua vacanza in Sardegna.