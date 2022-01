Luca Laurenti, avete mai visto la bellissima moglie? “Altro che Sonia Bruganelli di Paolo”

Avete mai visto la moglie di Luca Laurenti? Il loro è un amore lontano dai riflettori a differenza di quanto avviene al collega Paolo Bonolis.

Si chiama Raffaella Ferrari e non ha niente da invidiare alla moglie del collega stretto del marito Luca Laurenti: Sonia Bruganelli.

Luca Laurenti ed il suo amore lontano dai riflettori

Tra i personaggi del piccolo schermo più stupefacenti degli ultimi anni, spicca sicuramente Luca Laurenti. Grazie ai suoi modi strani e simpatici ma anche e soprattutto grazie al suo indiscutibile talento, Laurenti è entrato nel cuore degli italiani. La sua personalità è dalle molteplici sfaccettature, tanto che, quando si siede al piano e prende il microfono per cantare, la sua attitudine si trasforma completamente.

La sua vita privata, a differenza di quella del collega più famoso Paolo Bonolis, è molto riservata, come è riservata anche la sua compagna di vita: Raffaella Ferrari. I due si sono sposati nel 1994, quando lui era molto giovane: aveva 31 anni. Una vita privata che vuole mantenere tale anche evitando di utilizzare i social e rilasciando interviste con il contagocce. La donna gli fu presentata proprio da Bonolis.

Chi è Raffaella Ferrari

Dalla loro unione è nato Andrea, il loro unico figlio. Luca Laurenti ha affermato che è proprio grazie alla moglie che è riuscito a restare in equilibrio. L’artista, infatti, soffriva di depressione. Una depressione che era riuscito a vincere proprio grazie a lei. Inoltre, entrambi sono legati alla fede buddista, proprio quella che ha fatto sì che i due scrivessero le basi per il loro rapporto.

I due, infatti, raccontò lui stesso in una vecchia intervista ad una rivista, vivono un rapporto libero, in cui l’infedeltà non rappresenterebbe un problema.

Una libertà coniugale che non è detto che poi mettano in pratica, ma di cui entrambi vanno fieri. Del resto, entrambi sono molto piacenti: Raffaella sembra non avere nulla da invidiare a Bonolis; mentre di Laurenti ancora si ricorda una foto in perizoma in spiaggia. A buon intenditor poche parole.