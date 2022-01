Kate Middleton, è ufficiale: il fiocco azzurro fa gioire tutta la famiglia reale

Kate Middleton, arriva la notizia ufficiale: fiocco azzurro a palazzo reale. La lieta notizia fa gioire tutti i membri della Royal Family.

Buckingham Palace si tinge di blu, lieta notizia per la duchessa di Cambridge. I sudditi sono impazziti di gioia.

Fiocco azzurro per Kate Middleton

Il 2021 è stato un anno particolare per tutti ma soprattutto per la duchessa di Cambridge che si è ritrovata al centro dell’attenzione per via di alcuni scandali che l’hanno coinvolta direttamente insieme ad altri membri della Royal Family.

I media internazionali hanno tirato fuori una storia che per anni ha fatto soffrire la bella Middleton: il tradimento da parte di William. Il principe consorte è stato infatti paparazzato, quando la duchessa era in attesa del loro terzo figlio, il principino Louis, in compagnia di Rose Hanbury, una nota marchesa dell’alta società.

Da grande signora, Kate ha risolto la questione privatamente mostrandosi in pubblico sempre sorridente e meravigliosa. Il 2022 è iniziato invece alla grande, con la celebrazione, il 9 gennaio, del suo quarantesimo compleanno.

Per via delle restrizioni imposte a causa del Covid, la duchessa non ha potuto organizzare un party esclusivo ma si è dovuta accontentare di spegnere le sue candeline nella tenuta in campagna insieme al consorte, ai figli, alla sorella Pippa e ai suoi genitori. Arriva però per lei un’altra lieta notizia: un fiocco azzurro riempie di gioia il palazzo reale.

Gioia immensa per la duchessa

Fiocco azzurro a Buckingham Palace, Kate impazzisce di gioia. Cosa sta succedendo? La moglie di William è in dolce attesa? Questo si stanno domandando tutti.

Ci dispiace spegnere l’entusiasmo ma la duchessa non sarà, almeno per ora, mamma per la quarta volta. Tuttavia, sarà protagonista di un lieto evento. La sua migliore amica, Natasha Harker, è diventata mamma per la seconda volta e Kate sarà la madrina del bambino.

Natasha non è soltanto una delle persone più vicine alla duchessa di Cambridge ma è anche la sua stylist ufficiale. La donna è sposata con Chris Jackson, il fotografo di corte che segue la famiglia Windsor nei tour reali: tutte le foto ufficiali che vengono pubblicate anche sui loro profili Instagram portano proprio la firma di Jackson.

Kate e Natasha sono legate da un’amicizia che perdura dal 2007. La stilista è mamma già del piccolo Theo e l’arrivo del secondogenito ha riempito di gioia anche Kate che, secondo quanto riportano i media inglesi, considera i figli della sua migliore amica come dei nipotini.

Per il momento, il battesimo del neonato è stato rimandato a causa della pandemia ma non appena sarà possibile celebrare nuovamente le feste, vedremo Kate nelle vesti di madrina.