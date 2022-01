La showgirl Nathaly Caldonazzo, all’interno della casa del Gf Vip si è lasciata andare ad una frase omofoba. I fan attendono che vengano presi provvedimenti sul suo conto.

Al Gf Vip non sono ammessi questo genere di comportamenti. In passato, alcuni concorrenti sono stati squalificati per molto meno.

Le norme di comportamento del Gf Vip

Ormai, il pubblico da casa, ha imparato a capire che, al Gf Vip ci sono delle regole da rispettare da parte dei concorrenti. Un codice di comportamento che i concorrenti, da contratto, si attengono a rispettare. Non solo gli abbracci vietati con le persone che vengono dall’esterno, per via della norme di contagio.

Omofobia, razzismo, parolacce, bestemmie sono tutte cose che il regolamento prevede che i concorrenti del Gf Vip non dicano assolutamente. Le pene possono essere severe. In passato, alcuni concorrenti sono stati espulsi proprio per aver violato il contratto. Ora, ad aver pronunciato una frase omofoba è stata la Caldonazzo a discapito del suo ex fidanzato.

La frase in diretta tv

Manila Nazzaro, affermando che la data del giorno fosse 19 gennaio, ha ricordato che proprio in quel giorno, cadeva il compleanno del suo ex marito. La concorrente del Gf Vip era in camera da letto insieme ad altre, tra cui Nathaly Caldonazzo. La showgirl ha ricordato che, invece, due giorni prima era stato il compleanno del suo ex frocio.

Probabilmente la Caldonazzo ha fatto riferimento all’ex con cui partecipò a Temptation Island. Era il 2019. Proprio nel corso del programma, i due decisero di mettere la parola fine alla loro relazione. Si tratterebbe di Andrea Ippoliti con cui ha avuto una relazione per tre anni e che, nel reality, tradì la showgirl con Zoe. L’uomo, attualmente, ci tiene molto alla sua privacy, tant’è che i suoi social sono bloccati.

La parola è stata pronunciata in diretta televisiva, mentre gli altri gieffini presenti non hanno proferito alcuna parola. Nei confronti della Caldonazzo, i fan della trasmissione, si aspettano che venga data una punizione oppure che venga fatto un processo come quello fatto ad altri concorrenti prima di lei.

La queen Nathaly ha detto frocio. Mi aspetto anche per lei un processo come fecero con Katia, dopo questa uscita da omofoba #gfvip @GrandeFratello @AdrianaVolpeTV @SBruganelli https://t.co/QIDDmQlDj1 — SuperPetra (@SuperPetra2) January 19, 2022

Vedremo se verranno presi dei provvedimenti nei confronti della concorrente o se la cosa verrà insabbiata passando inosservata. Vedremo se anche Ippoliti, lontano dai riflettori, deciderà di esporsi contro la sua ex. Forse sarà proprio durante la diretta di stasera che si potrà scoprire qualcosa in più.