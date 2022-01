Daria Bignardi, la ricordate al primo GF? 22 anni dopo fa un lavoro totalmente diverso

Daria Bignardi, la ricordate al Grande Fratello? Oggi fa un lavoro completamente diverso. Ecco come è cambiata la sua vita.

Che fine ha fatto Daria Bignardi, la prima conduttrice del Grande Fratello? La sua vita è completamente cambiata. Ecco che cosa ne è stato di lei.

Daria Bignardi, prima conduttrice del Grande Fratello

Il Grande Fratello è il reality show più amato dai telespettatori italiani. Ha avuto e continua ad avere un successo internazionale. In Italia ha raggiunto l’apice della popolarità con la sua prima conduttrice, Daria Bignardi. La ricordate al timone delle prime edizioni della casa più spiata d’Italia?

Classe 1961, Daria è una famosa giornalista italiana attiva dagli anni ’80. Nel 1995 la sua bravura le permetterà di arrivare a Mediaset, rete sulla quale condurrà per diversi anni trasmissioni di costume e società e reality show.

Il successo per lei arriva proprio con la conduzione della prima edizione del Grande Fratello. Mediaset scelse lei come volto di punta della nota trasmissione per la sua professionalità e la sua maestria nella conduzione

Dopo varie esperienze televisive, di lei si sono perse le tracce. Che cosa fa oggi Daria? La sua vita è completamente cambiata. Ecco che cosa ha raccontato la giornalista e conduttrice.

Cosa fa oggi la famosa ex presentatrice del GF

Daria Bignardi è stata la prima conduttrice del Grande Fratello. È lei che porta al successo, in Italia, questa trasmissione di fama internazionale. La Bignardi ha presentato solo le prime due edizioni del noto reality Mediaset accompagnata da un giovanissimo Marco Liorni nelle vesti di inviato.

Le edizioni successive sono state poi alternate con la conduzione di altri straordinari personaggi del mondo dello spettacolo italiano come Barbara D’Urso, Ilary Blasi e Alfonso Signorini che attualmente è il presentatore del Grande Fratello Vip 6.

Dopo la fine della sua esperienza alla conduzione del noto game show, Daria Bignardi si è dedicata da altri progetti professionali. Per anni è stata direttrice di Rai 3 e conduttrice su La7 della trasmissione Le invasioni barbariche.

Poi, ad un certo punto ha deciso di lasciare la televisione per dedicarsi a tutt’altro. In un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo, l’ex presentatrice del Grande Fratello ha dichiarato di aver abbandonato la passione dei reality tanto da non guardare più nessun format del genere.

A molti manca la presenza della Bignardi al timone di reality come il GF. In molti sui social hanno dichiarato che lei è stata l’unica a condurre un reality e non semplicemente uno show come l’attuale presentatore.

Daria ha deciso invece di cambiare strada e di assecondare un’altra sua grande passione, la radio. Oggi è la conduttrice di l’ora Daria in onda da lunedì al venerdì su radio Capital.