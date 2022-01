UeD, vi ricordate di Bubi? Colpita da una terribile tragedia: “Vita distrutta”

By

Barbara Barbieri, detta anche Bubi, è stata protagonista del trono over di Uomini e Donne, nel 2009, come corteggiatrice. Il noto volto della trasmissione di Canale 5 è stata colpita da una terribile tragedia che l’ha cambiata per sempre.

I telespettatori più accaniti si ricorderanno certamente di Barbara Barbieri, una delle prime protagoniste di Uomini e Donne, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Lei è rimasta nel cuore del pubblico per il suo modo di fare schietto e soprattutto sopra le righe. In molti, non avranno dimenticato la terribile tragedia che ha dovuto affrontare: scopriamo di più.

Il percorso di Bubi a Uomini e Donne

In molti si ricorderanno dell’edizione di Uomini e Donne 2009/2010 quando Bubi, diminutivo di Barbara Barbieri, partecipò per corteggiare il tronista Leonardo Greco. Quella fu una stagione molto particolare, perché metteva a confronto le corteggiatrici quarantenni con quelle di vent’anni e Bubi faceva parte del primo gruppo.

Lei riuscì ad attirare l’attenzione del pubblico con il suo bel caratterino schietto ed esplosivo. Infatti, non mancarono gli scontri con Diletta Pagliano, la giovane corteggiatrice che venne poi scelta da Leonardo.

Fu un brutto colpo per Barbara Barbieri, dato che mise tutta se stessa in questo percorso. Ma da quel momento è scomparsa dal piccolo schermo. Che fine ha fatto? Oggi ha una nuova vita, anche se una terribile tragedia l’ha cambiata per sempre: scopriamo di più.

Che fine ha fatto Barbara Barbieri? La drammatica tragedia

Barbara Barbieri ebbe un grande successo all’interno della trasmissione di Maria De Filippi, infatti, è rimasta nei cuori di milioni di telespettatori. Anche se all’epoca non mancarono le numerose critiche verso il suo modo di fare forse un po’ troppo esuberante.

Maria se rimandi in onda le repliche dei troni vecchi ti facciamo fare il 22% #uominiedonne pic.twitter.com/WI3lpjuxAg — sfenty ❄️ (@sfenty2) January 12, 2022

Ma durante il suo percorso a Uomini e Donne, ha mostrato anche le sue fragilità. Ricordiamo che durante una puntata raccontò di essere stata colpita da un terribile dramma. Ovvero, a causa di un’incidente morì il suo ex fidanzato, con il quale aveva progettato una vita insieme.

Fu un episodio davvero tragico, che l’ha segnata per sempre. Oggi la sua vita è andata avanti, infatti, è diventata una famosa interior design, ma la scomparsa del suo compagno rimarrà per sempre una ferita aperta per Bubi.