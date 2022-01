By

Maria De Filippi dopo 20 anni di matrimonio con Maurizio Costanzo prova ancora un po’ di sana gelosia e a quanto pare ha tutte le ragioni per tenersi stretto suo marito: scopriamo cosa è successo.

Anche la regina della televisione italiana, come ogni moglie, è gelosa di suo marito. Ma a quanto pare ha tutte le ragioni, un gesto di Maurizio l’avrebbe molto ferita, un vero e proprio tradimento nei suoi confronti, difficile da accettare: scopriamo di più.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: la loro storia d’amore

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, la coppia più amata dagli italiani. Ma come ogni storia d’amore, anche loro hanno avuto le loro incomprensioni, liti, gelosie e tradimenti. Oggi il loro rapporto è basato sul rispetto e sulla stima, è questo il segreto per una relazione sana e longeva. I due sono proprio fatti l’uno per l’altra.

Però, in passato non è stato tutto rose e fiori come molti pensano. Insomma, nessuna moglie è immune dalla gelosia nei confronti del proprio compagno di vita, anche la regina della televisione italiana.

La famosa conduttrice ha sempre preferito proteggere la sua vita privata dai pettegolezzi, ma non tutti sanno che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, malgrado la grande unione, hanno avuto alcuni problemi di gelosia: scopriamo di più.

Il tradimento

Maria De Filippi, dopo anni alla conduzione di Uomini e Donne e un matrimonio di quasi 30 anni con Maurizio Costanzo, se ne intende di storie d’amore. Ma diverso tempo fa, la conduttrice rilasciò un’intervista svelando un retroscena inedito che sorprese tutti:

“Parlando di gelosie e passione, lui raccontò una puntata a cui partecipò Lea Massari e disse che mentre gli faceva la domanda, ci rimase per un attimo, senza rendersi conto quale domanda gli aveva fatto, abbagliato dalla signora Massari.”

Come tutti sappiamo, tra i due conduttori c’è un legame davvero speciale, ma non sempre tutto è andato nel verso giusto. Per Maria De Filippi non fu facile passare sopra a questo fastidioso gesto di suo marito, infatti, lo raccontò con molta delusione e lo commentò dicendo:

“Quella cosa mi ha fatto rimanere un po’ così. Non è una cosa priva di significato, certe sensazioni penso che con me non l’abbia mai provate.”

Per Queen Mary fu davvero un brutto colpo, quasi come un tradimento. Ma è un episodio che può capitare a tantissime coppie comuni. Oggi, nonostante le incomprensioni, sono più forti di prima. Il loro è un amore davvero profondo.