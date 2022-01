Harry e Meghan nei guai, la regina Elisabetta è imbestialita. Questa volta i duchi del Sussex l’hanno fatta davvero grossa. Ecco che cosa hanno combinato di così grave da far infuriare la sovrana d’Inghilterra.

Queen Elizabeth è furiosa con Harry e Meghan. La dura decisione dei duchi del Sussex ha fatto infuriare la sovrana.

Harry e Meghan in grossi guai

Il 19 maggio 2018, il principe Harry e Meghan Markle sono convolati a nozze con una cerimonia sfarzosa che si è tenuta nella cappella di San Giorgio presso il castello di Windsor.

La loro unione ha destato non poco scalpore a partire dalla famiglia reale che non ha visto di buon occhio questo matrimonio. La nonna, la regina Elisabetta, aveva in mente sicuramente per il nipote un futuro diverso.

Lui, giovane principe, figlio della compianta Lady Diana e del futuro re d’Inghilterra ha deciso di mettere da parte il protocollo reale, infrangendone tutte le regole rigide, e di accasarsi con una donna che con l’alta nobiltà non ha mai avuto nulla a che fare.

La sua attuale consorte è infatti una star hollywoodiana conosciuta in tutto il mondo, Italia compresa, per la sua partecipazione alla serie TV, Suits, che l’ha lanciata al successo. Per amore di lei, il principe Harry ha deciso di abdicare al suo ruolo di reale e di vivere una vita normale.

I due sono ancora duchi del Sussex, grazie alla regina Elisabetta che ha voluto concedere alla coppia come dono di nozze questo titolo regale. Harry e Meghan hanno fatto però imbestialire la sovrana prendendo una decisone che ha profondamente stizzito Elisabetta.

Perché la regina Elisabetta è arrabbiata con i duchi del Sussex

La regina Elisabetta è arrabbiata con Harry e Meghan e la ragione è piuttosto grave. A marzo prossimo ci sarà la commemorazione ufficiale per la morte del re Filippo mentre a giugno il giubileo di platino della sovrana che celebrerà i 70 anni di regno.

A quanto pare, i duchi del Sussex non potranno essere presenti a questi due appuntamenti importanti per una questione piuttosto seria: l’Inghilterra non vuole pagare la scorta per la famiglia Windsor-Markle.

Secondo alcune indiscrezioni rilasciate dal The Sun, Harry si sarebbe proposto di pagare personalmente la sicurezza per lui, sua moglie e i suoi bambini durante la loro permanenza in Inghilterra ma il governo britannico avrebbe respinto la sua richiesta. Per tale ragione i duchi potrebbero decidere di rimanere in America. La regina Elisabetta è furiosa, grave smacco alla sua persona.