Elisabetta Ferracini: il vero motivo per cui la figlia di Mara è sparita dalla TV

Ricordate Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara Venier? Finalmente arriva la verità, ecco perché è sparita dalla televisione.

Elisabetta Ferracini è sparita dalla televisione, spunta finalmente la ragione per cui la figlia della famosa conduttrice di Domenica in ha deciso di abbandonare il piccolo schermo. Ecco tutti i dettagli.

Chi è Elisabetta Ferracini, la famosa figlia di Mara Venier

Elisabetta Ferracini è la figlia della più nota Mara Venier, la conduttrice di Domenica In. Proprio come la mamma, anche la figlia ha il talento nelle vene e fin da giovanissima ha presenziato sul piccolo schermo come conduttrice televisiva.

Classe 1968, Elisabetta è nata a Venezia dall’amore tra Mara Venier e l’ex marito Francesco Ferracini che è deceduto nel 2016. Ha avuto una brillante carriera nel mondo della televisione essendo stata per tanti anni volto noto di Rai solletico, una trasmissione in voga negli anni ’90 sulla Rai. Ma non è tutto.

La famosa figlia di Mara Venier ha recitato anche in diverse serie TV come Chiara e gli altri, ha condotto Lo zecchino d’Oro, ha lavorato come inviata a Quelli che il calcio ed è apparsa anche in alcuni episodi di Un caso di coscienza 5.

Insomma, è stata anche lei una stella della televisione. Poi, ad un certo punto, ha deciso di abbandonare la sua carriera per dedicarsi a tutt’altro. Come mai? E cosa fa oggi?

Il vero motivo per cui la famosa figlia d’arte ha abbandonato la TV

Elisabetta Ferracini e mamma Mara Venier sono legate da un profondo rapporto di amicizia. In un’intervista, la conduttrice di Domenica in ha dichiarato di essere stata non soltanto una mamma dolce con Elisabetta ma anche la sua migliore amica.

Dopo tanti anni trascorsi sul piccolo schermo alla conduzione di programmi di grande successo, Elisabetta ha deciso di abbandonare la televisione. Si è sposata con Pier Francesco Forleo ed oggi fa la mamma a tempo pieno, o quasi.

La figlia della famosa conduttrice ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione per dedicarsi alla famiglia. La sua ultima apparizione televisiva risale al 2012. È mamma di Giulio Longari avuto da una relazione precedente con Carlo Longari, un noto avvocato mentre con il suo attuale marito non ha figli.

La Ferracini ha più volte dichiarato di essersi, almeno per il momento, stancata del mondo scintillante della televisione e di volersi dedicare ad altro, magari lavorando dietro le quinte.

Oggi collabora con Eleonora Pratelli, la moglie del più noto Beppe Fiorello. La Pratelli è CEO di Suite19, una famosissima agenzia che si occupa di celebrities endorsement.