Conservi le uova fuori dal frigorifero? Rischio alto di contaminazione | Patogeni dannosi

Le uova sono a rischio Salmonella: potrebbe essere presente sulla superficie a causa di contaminazione con le feci delle galline ovaiole infette. In certi casi, la Salmonella potrebbe trovarsi anche all’interno delle uova.

Per ridurre il rischio di infezione esistono due approcci di conservazione diversi. In America le uova vengono conservate in frigo, mentre nei supermercati europei vengono vendute insieme ai prodotti non deperibili, quindi non refrigerate. La differenza consiste in questo: negli USA le uova vengono sottoposte a processi di pulizia e disinfezione prima di essere immesse sul mercato.

Tale procedura, seppure efficace, non consente l’eliminazione di patogeni: genera umidità (in cui i batteri possono moltiplicarsi) e causa alterazioni nella permeabilità del guscio che possono consentire ai batteri di penetrare nell’uovo. Per questo motivo, le uova in America vengono subito refrigerate: per garantire una ridotta carica microbica nel tempo.

Le uova vanno conservate in frigo? L’approccio europeo

Nei supermercati europei le uova vengono sistemate negli scaffali a temperatura ambiente. A differenza dell’approccio americano, le uova non vengono sottoposte ad alcun trattamento prima della messa in vendita. Si preferisce attuare buone pratiche igieniche nella fase di produzione primaria ottenendo uova esenti da contaminazione il più possibile al punto di raccolta.

L’approccio europeo si basa sul principio secondo cui, mantenendo integra la superficie dell’uovo, si possa schermare l’interno dall’ingresso di patogeni. Vengono, quindi vendute a temperatura ambiente per evitare sbalzi termici e la conseguente formazione di condensa sul guscio.

Il punto è che si tratta, comunque, di uova non sterili: quindi, una volta portate a casa, bisogna conservarle in frigorifero per tenere sotto controllo i batteri.

Come conservare le uova in frigo

E’ preferibile conservare le uova in frigo senza toglierle dal loro cartone di vendita. L’ideale sarebbe sistemarle nei ripiani centrali del frigo piuttosto che riporle nell’apposito portauova. Il motivo è semplice: la temperatura della porta del frigorifero subisce variazioni a seguito di aperture e chiusure. Nei ripiani, invece, la temperatura si mantiene più costante.

Un consiglio: non riutilizzare i cartoni delle uova svuotati. Le uova non sono sterili, quindi i cartoni potrebbero essere stati contaminati da eventuali microrganismi presenti sul guscio, patogeni inclusi.