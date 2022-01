Amici, sfiorata la rissa tra i due cantanti: “Si arriva alle mani” | VIDEO

Venerdì 21 gennaio, gli spettatori di Amici hanno avuto un aggiornamento tra lo scontro acceso tra i due allievi cantanti Alex e Calma. Chi avrà la meglio?

Stando alle prime impressioni, nella casetta di Amici tra i due cantanti, non correrebbe buon sangue e l’intesa sembra irraggiungibile.

Un nuovo ingresso nella casetta di Amici

Nella scuola più seguita della tv Amici ha fatto il suo ingresso Calma, il cantante 23 enne originario di Pesaro. Subito gli allievi hanno fatto delle battute sul suo nome d’arte. Il ragazzo, infatti, all’anagrafe è registrato come Marco Barbieri. Benché sia appena entrato, già si è ritrovato una sfida importante, assegnatagli dal professore Rudy Zerbi.

E’ stato proprio Zerbi a volerlo fortemente nella scuola di Amici, dopo averlo sentito durante i provini. In realtà, il cantante è stato molto apprezzato anche da altri giudici e prof. Un nome su tutti: Lorella Cuccarini. Il ragazzo, in effetti, non è nuovo nel mondo della musica: è già uscito con qualche inedito ed ha collaborato con alcuni compositori.

L’acceso confronto tra i due cantanti

Nella casetta si è quasi sfiorata la rissa tra i due allievi Alex e Calma. L’incontro/scontro è stato mostrato durante il daytime del 21 gennaio. I rapporti tra i due si sono subito mostrati gelidi.

Alex, cantante del team Cuccarini, aveva ricevuto una lavata di testa da Rudy Zerbi che aveva, poi, deciso di metterlo in sfida proprio sulla cover di Calma. Dopo aver sentito pochi minuti del pezzo di Calma, Alex aveva avuto una cattiva reazione, quasi a voler sottolineare lo scarso talento del compagno di classe. Uno sdegno, il suo, che non ha celato al momento dell’ingresso di Calma:

“Mi sono basato solo su quella canzone, per il resto non ti conosco. Zerbi ci ha messo in sfida sulla tua cover e va bene, ma anche se vinci tu io non cambio la mia idea.”

Tant’è che Calma si è detto parecchio dispiaciuto. Al che, gli altri inquilini della casa ci hanno tenuto a rassicurarlo. Anche perché, è stato lui stesso a cercare alleanze che non sono tardate ad arrivare. A dargli man forte Luigi e Crytical. I giovani hanno affermato che Alex ha sbagliato a dare un giudizio affrettato su di lui: non lo conosce e non sa nulla del suo percorso. Il brano della sfida, secondo loro, è bello.