UeD, addio senza precedenti al trono over | Si è fatto fuori

A Uomini e Donne i colpi di scena e gli scontri non mancano mai. Già da un po’ di tempo si vocifera che un cavaliere del parterre del trono over potrebbe lasciare definitivamente il programma: scopriamo di più.

Il noto cavaliere di Uomini e Donne, si trova spesso al centro dello studio per discutere sulle sue frequentazioni e la maggior parte delle volte, dei semplici confronti si trasformano in scontri molto accesi, soprattutto con gli opinionisti del programma. L’uomo ancora non riesce a trovare la donna giusta per lui: avete capito di chi stiamo parlando? scopriamolo.

Addio ad un noto volto di Uomini e Donne

Come ben saprete lo scopo del programma è quello di trovare l’amore ad ogni tronista, dama o cavaliere. E’ capitato tantissime volte che i partecipanti trovassero una persona con la quale costruire una storia d’amore, ma non tutti sono fortunati sotto questo punto di vista.

Gemma Galgani lo sa bene, sono più di 10 anni che si trova tra le donne del parterre femminile. Ha avuto diverse frequentazioni importanti, ma il principe azzurro non è ancora arrivato.

Come lei c’è anche Biagio Di Maro, l’uomo non si trova da tantissimi anni nella trasmissione di Maria De Filippi come la dama torinese, ma anche lui sembra non trovare la persona giusta e ciò potrebbe portarlo a lasciare il programma: scopriamo di più.

Biagio Di Maro lascia Uomini e Donne? La verità

Biagio Di Maro, spesso è stato protagonista di diversi scontri, soprattutto con gli opinionisti del programma, in particolare con Tina Cipollari. Il suo percorso a Uomini e Donne non si sta rivelando difficile solo per le numerose liti che sono accadute, ma anche perché non sembra che abbia ancora trovato la donna della sua vita.

Ultimamente, all’interno del programma ha conosciuto Elena, ma anche con lei ha avuto da ridire. L’uomo desidera l’esclusiva, però la dama non è ancora pronta. Proprio per questo, la loro conoscenza potrebbe giungere presto al capolinea.

Biagio a quanto pare starebbe pensando di lasciare il programma da solo, senza ancora non aver trovato la persona giusta. Cosa succederà tra di loro? non ci resta che aspettare per scoprirlo.