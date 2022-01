Grande Fratello Vip 6: Sophie Codegoni dimentica le telecamere, si vede tutto. Questa volta il cameramen ha davvero esagerato. Immagini troppo forti da mandare in onda.

Sophie Codegoni dimentica di essere ripresa e mostra tutto il suo belvedere. Le immagini andate in onda hanno lasciato i telespettatori senza parole. Ecco che cosa ha combinato la gieffina e cosa hanno mostrato le telecamere.

Sophie Codegoni senza veli

Tra i concorrenti più peperini della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6 non possiamo non menzionare Sophie Codegoni. La giovane, che si è fatta conoscere per la sua esperienza come tronista a Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, ora è una delle gieffine più apprezzate ma allo stesso tempo chiacchierate del reality più famoso d’Italia.

Da settimane è al centro dell’attenzione per un nuovo triangolo amoroso, quello formato con Alessandro Basciano e Jessica Selassié e che ha sostituito quello costruito da Alex Belli e Delia Duran.

Jessica e Sophie hanno avuto un’accesa discussione dopo l’ultima diretta del GF a seguito delle parole offensive che la mamma della Codegoni ha riservato alla principessa etiope. Le due amiche hanno messo in discussione la loro amicizia e il loro rapporto si è raffreddato.

Intanto, Sophie continua a divertirsi in compagnia di altri concorrenti e, a proposito di divertimento, in un momento di ilarità, la gieffina ha dimenticato le telecamere e si è mostrata ‘senza veli’. Le telecamere hanno ripreso tutto.

La produzione del GF sotto accusa

Sophie Codegoni sicuramente è una delle donne più belle presenti nella casa del Grande Fratello Vip 6. La gieffina ha un fisico spettacolare. Alta, bionda, corpo slanciato, sembra una dea ma non è l’unica bellezza della casa.

Anche Federica Calemme con il suo charme ha fatto sgranare gli occhi a uomini e donne fuori e dentro la casa. Proprio queste due gieffine sono state protagoniste di un episodio che ha lasciato i telespettatori senza parole.

In un video che è diventato virale, si vede Sophie Codegoni, in salotto insieme a Federica Calemme, provare delle posizioni sexy sul divano. La Codegoni indossa dei leggins neri così velati da mettere in bella mostra tutto il suo lato B.

Le telecamere hanno ripreso a tutto tondo il sedere della gieffina e un dettaglio non è passato inosservato: si vede addirittura il perizoma.

Il web è furioso con la produzione che dovrebbe selezionare le scene e non mandare in onda contenuti così intimi che vanno a violare la privacy. Questa volta il cameraman, dicono i seguitori, ha davvero esagerato.