Rudy Zerbi, la morte dell’allievo di Amici lo ha sconvolto: “Per sempre nel cuore”

Sul suo profilo Instagram, il prof. di Amici Rudy Zerbi ha condiviso un video strappalacrime insieme ad un allievo della scuola morto da poco.

Il ragazzo era proprio allievo del maestro di canto Rudy Zerbi. Ricordarlo lo fa rattristare, come, del resto, succede a tutti.

Rudy Zerbi non dimentica

Il professore della scuola più seguita della televisione, Rudy Zerbi ha un profilo Instagram molto seguito. Egli è molto attivo, condivide spessissimo post e storie. Tra le più divertenti e recenti c’è stata quella legata all’albero di Natale che, dopo intense festività natalizie, ha dovuto salutare a malincuore.

Recentemente, proprio sul social ha deciso di condividere un video su un suo ex allievo che, purtroppo, è deceduto. Rudy Zerbi, benché sia spesso duro nei suoi giudizi, ha sempre una grande verve e simpatia ma anche e soprattutto, un grande cuore. Quello che lo fa commuovere ricordando vecchie scene trascorse che lo hanno visto protagonista.

Il video commovente

A girargli il video, a quanto pare, è stata una fan. Si tratta di una sessione di prove tra Rudy Zerbi e l’allievo Michele Merlo, scomparso all’età di soli 28 anni. La sua morte è avvenuta nel giugno del 2021. Nella scuola era noto con il nome di Mike Bird. La causa della sua morte è stata una leucemia fulminante.

Proprio la leucemia causò al ragazzo un emorragia celebrale, difficile da poter operare. I genitori hanno denunciato un caso di malasanità poiché il ragazzo si era recato al pronto soccorso in autonomia. Loro stessi hanno dichiarato che, un medico accorto, l’avrebbe preso in tempo. Prima di recarsi al pronto soccorso, l’allievo di Rudy Zerbi aveva lamentato già giorni prima emicrania, placche alla gola e male al collo. Al momento, è ancora in corso alla Ausl di riferimento un’indagine interna.

I genitori e gli amici lo hanno ricordato come un ragazzo pieno di vita, amante delle cose belle. Grazie al programma ha potuto viaggiare in lungo ed in largo. Alcuni giornali avevano diffuso la notizia che Michele Merlo fosse morto a causa del vaccino anti covid ma i genitori hanno smentito.

A tutti i fan dell’artista e di Amici e allo stesso prof. non resta che consolarsi con vecchi video, come quello condiviso su Instagram e ricordare i tempi andati. Il talento del ragazzo era innegabile.