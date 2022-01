Prof di Amici nei guai, perde il posto: “Non lo vedremo più, Maria è imbestialita”

Due prof di Amici si sono scontrati duramente e, uno di loro, a causa di commenti successivi alla lite, potrebbe non esserci più nelle prossime edizioni del programma.

A seguito della lite ad Amici, uno dei prof ha pubblicato sui suoi canali social un commento che sembrava essere contro la redazione di Amici.

I due prof di Amici in scontro

Durante i daytime di Amici, la prof. Alessandra Celentano si è scontrata con Raimondo Todaro. In particolare, il professore ha comunicato ai suoi alunni di voler proporre alla produzione di far valere nei giudizi anche gli esiti di tutte le sfide. In questo modo, i risultati di tutte le sfide fatte durante l’anno, concorrerebbero ad una classifica finale. Chi sarebbe risultato ultimo in quella classifica, avrebbe dovuto lasciare la scuola di Amici.

L’ultima in questa classifica, sarebbe l’allieva preferita della prof. Celentano: Carola Puddu. Per questo, la Celentano ha avuto da ridire sulla proposta di Todaro. Il dialogo acceso tra i due è stato parzialmente visibile durante un day time andato in onda. La reazione del pubblico sui social è stata immediata. La maggior parte delle persone si è schierata contro Todaro.

Todaro licenziato?

Il commento di Todaro non ha tardato ad arrivare. Il prof. ha lasciato un lungo commento sotto un post in uno dei profili ufficiali di Amici. In pratica, Todaro ha affermato che la produzione ha mandato in onda soltanto un piccolo stralcio di una conversazione andata avanti, in realtà, per molto tempo.

Egli ha precisato anche che, il suo obbiettivo, non era affatto quello di fare fuori gli allievi della Celentano. La prof, inoltre, se voleva che Cristiano, uno dei suoi allievi, non uscisse, le sarebbe bastato non accettare la sfida.

Dal suo commento, si lascerebbe intendere che, presto o tardi, sarà costretto ad abbandonare la trasmissione. Del resto, a Maria De Filippi non va giù che le si tocchi la produzione o la redazione e, in generale, tutti quelli che lavorano per lei. Inoltre, il sentimento del pubblico non è molto positivo nei confronti di Raimondo Todaro.

Staremo a vedere, dunque, nelle prossime puntate come si risolverà la faccenda e se il prof continuerà ad esercitare. In ogni caso, i due prof del ballo hanno due caratteri molto forti e testardi ed è difficile tener testa ad entrambi.