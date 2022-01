Morte Luana D’Orazio: alla famiglia spettano 166mila euro di indennizzo

Morte Luana D’Orazio: perse la vita il 3 maggio dello scorso anno, mentre lavorava a un orditoio, in un’azienda tessile, che si è poi scoperto essere difettoso.

Per la morte della giovane operaia sono stati stati iscritti nel registro degli indagati: Luana Coppini, titolare della fabbrica, il tecnico manutentore, Mario Cusimano, e il marito della titolare, Daniele Faggi.

Aveva soltanto 22 anni Luana D’Orazio, la giovane operaia che, il 3 maggio dello scorso anno, perse la vita nell’azienda tessile in cui lavorava a Oste di Montemurlo, provincia di Prato.

Luana D’Orazio è stata travolta da un orditoio meccanico. Nonostante i soccorsi immediati, per la 22enne non ci fu nulla da fare. Il camice che indossava la ragazza restò impigliato nella macchina, mentre lei era rivolta di spalle al macchinario.

Dopo la sua morte, sono partite le indagini, che hanno accertato come l’orditoio gemello a quello che utilizzava la vittima fosse stato manomesso nel sistema di sicurezza.

Non solo, durante le indagini è emersa anche la precaria formazione che aveva ricevuto la giovane operaia: Luana aveva soltanto 4 ore di formazione ed era stata assunta con mansioni di catalogazione.

Per i 3 l’accusa è di omicidio colposo e rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Per la famiglia della giovane operaia, l’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro ha stabilito un indennizzo di 160mila euro.

“È l’unico modo per fare qualcosa per Luana e suo figlio. L’unico mio scopo è cercare di aiutare la famiglia della ragazza che per me era molto di più di un’operaia”