Michelle Hunziker, dopo il divorzio cifre di mantenimento assurde: “Beata lei”

Qualche giorno fa il mondo del gossip è stato sconvolto da una notizia che ha lasciato tutti interdetti: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono detti addio. Dopo 10 anni di amore e passione, due meravigliose figlie e progetti di vita insieme, la coppia più bella del mondo dello spettacolo italiano ha posto la parola fine al loro matrimonio.

Secondo alcuni amici vicino alla coppia, tra i due bellissimi c’era aria di crisi già da un po’ di tempo. La pandemia ha peggiorato però la situazione.

La convivenza h24 sotto lo stesso tetto, progetti lavorativi di Michelle che non sono stati condivisi da Tomaso, modi di vedere e vivere la vita diversi, amicizie non apprezzate, hanno spinto i due a cadere in un baratro profondo dal quale purtroppo non sono riusciti a risalire insieme.

Attraverso un comunicato stampa affidato all’Ansa, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno fatto sapere all’Italia che il loro matrimonio è finito. I due, si legge nella nota, sono rimasti in ottimi rapporti e continueranno a crescere con amore e amicizia le due splendide bambine, Sole e Celeste, che sono il frutto di questo amore durato 10 anni.

Ora che la separazione è ormai ufficializzata, secondo la legge, Michelle dovrà ottenere un mantenimento per le sue figlie e si mormora che la cifra che Trussardi dovrà corrispondere alla Hunziker sia davvero cospicua.

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa, la conduttrice svizzera ha dichiarato che dopo il matrimonio i due hanno proceduto alla separazione dei beni, perché l’indipendenza economica deve essere essenziale in una coppia.

Sicuramente Michelle che lavora nel mondo dello spettacolo da tanti anni non può lamentare una spiacevole situazione economica ma Trussardi dovrà ugualmente versare un mantenimento per le sue bambine.

Tomaso Trussardi è amministratore delegato della omonima casa di moda. Il suo patrimonio è immenso, stimato tra i 300 e i 400 milioni. Per il momento non sappiamo qual è l’importo preciso che dovrà corrispondere alle sue bambine ma la cifra dovrebbe essere piuttosto alta, probabilmente intorno ai 10 mila euro al mese: “Beata lei”, dice il web ma questi soldi non spazzeranno via il dolore che ora prova.