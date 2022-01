Il giovane allievo Albe si scontra duramente contro tutti i presenti usando delle parole forti nella casetta di Amici, LDA si intromette e lo zittisce senza pensarci troppo.

All’interno della casetta del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi, i giovani talenti iniziano ad avvertire una certa tensione nell’aria. I posti iniziano a scarseggiare e molti di loro potrebbero abbandonare il programma da un momento all’altro. Sono infatti perennemente in competizione cercando di dare il meglio di sé per aggiudicarsi il banco il posto sicuro al serale. Anche se la situazione non è delle migliori, gli allievi hanno creato un ottimo rapporto e provano l’un l’altro un forte affetto. Nella scorsa puntata hanno vissuto tutti attimi di terrore poiché i professori iniziano a pretendere molto di più e a quanto pare ciò che loro dimostrano non è abbastanza.

Alcuni giovani talenti infatti hanno dovuto dire addio allo studio e perfino al proprio sogno. Il programma è una sorta di trampolino di lancio per tutti coloro che rincorrono il sogno di sfondare nel mondo della musica e della danza. Devono però tener conto che dal programma sono sempre usciti artisti davvero molto bravi. Inoltre gli standard sono molto alti dopo la vincita di Sangiovanni e Giulia Stabile.

Albe le spara grosse contro i compagni, LDA interviene e lo zittisce in men che non si dica

Le cose sono notevolmente cambiate negli ultimi anni ed i professori si sono dovuti adattare. I giovani talenti quest’anno sono partiti con una grinta innata, consapevoli del proprio talento e sicuri di poter arrivare in finale in un battito di ciglia. Le loro convinzioni però li hanno fatti cullare fin troppo sugli allori. Per questo motivo infatti i maestri li hanno messi alle strette con le spalle al muro. Nelle ultime ore abbiamo visto un piccolo daytime dove i ragazzi discutevano e il cantante, fidanzato di Serena, ha iniziato a lamentarsi per poi vantarsi davanti a tutti i presenti.

I ragazzi si sono giudicati a vicenda ed il giovane cantante non ha accettato particolarmente bene le critiche ricevute poiché secondo lui l’offesa è nulla se questa deriva dai suoi compagni. Lui ha seguito un ragionamento ben preciso. Secodno il ragazzo infatti, i presenti non si dovrebbero permettere di mettere in discussione il suo talento poiché questo in loro scarseggia incredibilmente.

Potrebbe interessarti anche: LDA si blocca: “Non riesce a cantare” | Interviene Maria, panico ad Amici

Si è infatti poi vantato di aver ottenuto il disco d’oro e per questo non ha accettato le loro parole.

“Ho il disco d’oro, voi non lo avete.”

Sentendo queste sue parole, usate per sminuire i presenti, si è poi intromesso il figlio di Gigi D’Alessio ovvero LDA.

Quest’ultimo ha deciso di zittire il ragazzo, in modo giusto e senza vantarsi. LDA vanta un Disco di Platino, eppure questo non è stato argomento della discussione.