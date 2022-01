Hai mai visto questa moneta da 2 euro dentro casa? | Valore assurdo “Ti ci compri casa”

Alcune persone hanno la fortuna in tasca e non la sanno. Sono tantissime le monete che valgono davvero molti soldi, infatti, controllate sempre bene ogni centesimo, perché da oggi saprete quali sono e come riconoscerle.

Tra le monete che circolano in tutto il mondo, ce ne sono varie che sono edizione limitata oppure che hanno dei piccoli errori. Sono dei pezzi rarissimi che valgono una fortuna e che possono capitare nelle tasche di chiunque. Proprio per questo, è opportuno sempre controllare e verificare il valore di ogni moneta: scopriamo di più.

Monete rare dal valore assurdo

Se ci pensate bene, vi potrebbero essere capitate delle monete rarissime dal valore inestimabile, ma non ci avete mai fatto caso perché non sapete quali siano e come riconoscerle. Da oggi non sarà più un problema perché capiremo insieme come fare.

Nella vita capiteranno sempre delle buone occasioni, ma bisogna essere furbi e coglierle in un attimo. Iniziate a rovistare dentro i cassetti, magari potrete trovare monete, banconote o anche francobolli sorprendenti.

In particolare, se le monete hanno qualche difetto di conio, il pezzo diventa raro e potrebbe essere il colpo di fortuna più grande della vostra vita. Ad esempio, ci sono pezzi da 2 euro che valgono 10 euro e sono quelli del Belgio nel 2005, Germania nel 2006 e infine dei Paesi Bassi nel 2011.

Invece, quelli della Finlandia possono arrivare fino a 50 euro, perché ce ne sono davvero pochi in circolazione, come le monete della Città del Vaticano coniate intorno il 2002 e il 2004. Addirittura i 2 centesimi del Vaticano valgono ben 100 euro. Ma qual è la moneta più rara del mondo? Scopriamolo insieme.

La moneta più rara del mondo: incredibile il suo valore

Le monete da 2 euro più rare sono proprio quelle del Principato di Monaco, coniate in occasione dei 25 anni dalla morte della principessa Grace Kelly e valgono ben 2.750 euro. Un prezzo assurdo che potrebbe farvi svoltare la giornata.

Ma qual è la moneta più rara del mondo? I più esperti sicuramente la conosceranno, perché è famosissima. Stiamo parlando del dollaro in argento, coniato tantissimi anni fa, precisamente nel 1794.

Nel pezzo c’è la testa di una donna con i capelli fluenti che raffigura la libertà. Nel 2013, la moneta è stata venduta ad un’asta alle Stack’s Bowers Galleries di New York City per ben 10 milioni di dollari.