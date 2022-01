GF Vip, tremenda figuraccia di Delia: “È ubriaca, non si regge in piedi” | VIDEO

Grande Fratello Vip 6, Delia Duran protagonista di una tremenda figuraccia. La gieffina si ubriaca e non si regge in piedi. Le telecamere riprendono tutto. Terribile scena.

Delia Duran senza freni. L’acerrima nemica di Soleil Sorge si lascia andare ad un bicchierino di troppo e si ubriaca. Caos nella casa più spiata d’Italia.

Delia Duran si ubriaca

Delia Duran è entrata solo da pochi giorni nella casa più spiata d’Italia ed è già al centro dell’attenzione. Personaggio chiacchieratissimo fuori e dentro il bunker di Cinecittà, ora la bella modella venezuelana ha tutti i riflettori puntati su di sé.

La donna è entrata nel game show per cercare di capire se il suo matrimonio può avere ancora futuro ma, stando alle ultime dichiarazioni rilasciate proprio da lei, pare che abbia deciso di mettere la parola fine alla sua relazione.

Mentre lei è impegnata a divertirsi nel bunker di Cinecittà, fuori, il compagno, forse impaurito dalle forti dichiarazioni rilasciate dalla donna, ha fatto un mea culpa e sui social sta mostrando da giorni, momenti intimi e d’amore trascorsi in questi tre anni con la sua compagna.

Delia è una donna tormentata e che soffre. Il suo dolore lo ha mostrato in più occasioni aprendosi anche con altri coinquilini. In un momento però di forte tensione, la gieffina si è lasciata andare a qualche bicchierino di troppo finendo per ubriacarsi. Le telecamere hanno ripreso tutto.

Il video della gieffina ubriaca diventa virale

Delia Duran beve per non pensarci. Non è una situazione semplice quella che la modella venezuelana sta affrontando. È stata tradita in diretta televisiva e il suo matrimonio è in bilico.

In casa ha trovato però tanti amici e inaspettatamente concorrenti che sempre sono stati schierati dalla parte di Soleil, ora appoggiano pienamente la modella venezuelana. La Duran si è legata particolarmente a Miriana Trevisan, Manila Nazzaro e Sophie Codegoni.

Proprio con quest’ultima si è resa protagonista di un momento davvero imbarazzante. Le due gieffine si sono lasciate andare a qualche bicchierino di troppo e la Duran, a quanto pare, non regge l’alcool.

Delia si è ubriacata e a stento si reggeva in piedi tanto che Sophie l’ha dovuta tenere stretta a sé per evitare che cadesse dalle scale. La gieffina, da brilla, intrattiene poi una conversazione no sense con Giucas Casella il quale cerca di capire cosa stesse succedendo alla modella, ma la Duran è troppo ubriaca per dare una spiegazione sensata. Il web è senza parole.