L’allieva Cosmary del famoso programma Amici decide di cambiare tutto e dimentica per sempre la danza, si dà al canto ed incanta tutti con la sua voce bellissima.

Lei in questo anno ha deciso di partecipare al noto programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi. La sua entrata non è stata molto gradita dalla maestra Alessandra Celentano. Bisogna infatti tener conto che, per poter accedere al talent, la ragazza ha dovuto sfidare una sua ex allieva, vincendo spudoratamente. Molte sono le voci che circolano sul suoi conto, si presume infatti che la maestra abbia un accordo con gli autori del programma. Questo perché la presenza della ballerina, per via del suo affetto nei confronti di Alex, aumenta notevolmente gli ascolti.

Lei fina da quando era solo una bambina ambiva a diventare una ballerina professionista famosa nel campo, oggi però pare che le sue aspirazioni siano completamente cambiate. L’abbiamo sempre vista nei panni da ballerina, nelle ultime ore però ha deciso di intraprendere un nuovo cammino che potrebbe stravolgere completamente la sua vita. I ragazzi che decidono di partecipare al talent solitamente sono molto abili in entrambi i campi. Non è di certo la prima volta che sentiamo parlare di una voce così incantevole fuoriuscire dalle corde vocali di una ballerina.

Cosmary incanta tutti con la sua splendida voce

Come ben saprete la scuola è munita di tutto ciò che occorre per poter far crescere gli allievi sia professionalmente che personalmente. L’ultimo aspetto è molto importante poiché se si desidera ottenere un successo clamoroso, in ogni caso, bisogna possedere: buona volontà, forte determinazione ed un carattere spiccato. Per questo motivo, i coach, tentano in tutti i modi di spronare gli allievi facendo loro combattere le proprie insicurezze.

La ballerina purtroppo non è molto sicura di sé stessa e per questo ha dovuto lavorare molto. Per poterla aiutare, i maestri ed i coach hanno deciso di farla sfogare perfino con il canto. Quello che doveva essere semplicemente uno sfogo però si è poi tramutato in altro.

La ballerina ha iniziato a cantare e dalla sua bocca è uscita una voca incantevole che ha praticamente incantato tutti, presenti e pubblico da casa. Inizialmente la ragazza aveva paura di stonare, con l’incoraggiamento del coach però è riuscita nel suo intento.

Cosmary si dà al canto ed è bravissima! 😱🔥😍 pic.twitter.com/XQCHRvKBnT — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 21, 2022

Nonostante la sua voce però, lei non ha mai preso in considerazione la carriera in questo ambito. Questa esibizione però potrebbe cambiare radicalmente la sua vita, potrebbe infatti decidere di continuare il suo percorso nella categoria canto.