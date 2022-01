Come ripulire le arterie bevendo un bicchiere al giorno a stomaco vuoto | Leva l’appetito

Ripulire le arterie grazie ad una bevanda le cui proprietà benefiche sono note è possibile, basta berne un bicchiere al giorno a stomaco vuoto.

Alla Chia sono attribuite varie proprietà alcune delle quali miracolose, ma alla fine di cosa si tratta?

La Chia è una pianta che appartiene alla famiglia delle Laminaceae, originaria dell’America Centrale. Della stessa famiglia fanno parte, tra gli altri, basilico, menta o origano.

I semi di Chia sono ricchi di fibre solubili e insolubili, questo ne fa degli ottimi alleati per una buona salute dell’intestino. Infatti, assumendo 20 g di semi abbiamo assunto circa il 20% del fabbisogno giornaliero di fibre.

Inoltre grazie ai minerali, agli antiossidanti e alle vitamine contenute, associando i semi di Chia al succo di limone favoriamo la salute delle ossa e delle articolazioni.

I semi di Chia hanno un alto contenuto di grassi sani omega 3, nello specifico l’acido alfa linolenico. La loro assunzione copre circa il 60% della quantità giornaliera raccomandata di calcio e il 95% di magnesio.

Nel caso del mix di semi di Chia con succo di limone, questo è un modo naturale che è entrato in voga grazie al suo alto contenuto di sostanze nutritive essenziali e caratteristiche medicinali. I semi di Chia rigenerano la flora batterica del colon, e permettono di espellere le tossine presenti.

Si tratta di una bevanda ristoratrice con effetti diuretici e depurativi. In questo modo, non solo favorisce l’eliminazione delle scorie dal corpo, ma potrebbe contribuire alla perdita di peso in modo sano. Possiede quantità considerevoli di elementi antiossidanti.

Oltre a proteggere il cuore questo mix di semi di Chia e limone aiuta nella pulizia delle arterie e controlla la pressione sanguigna.