Charlene di Monaco, quanto spende Alberto ogni mese per le sue cure? “Ci compra una villa al mese”

L’amore tra i due reali di Monaco è sempre più forte. Alberto sembra proprio non badare a spese per far stare bene sua moglie. Per le terapia di Charlene lui sta spendendo una cifra esorbitante: scopriamo di più.

La principessa è stata colpita da una terribile infezione lo scorso mese di maggio, che l’ha costretta a rimanere in Sudafrica per 10 lunghissimi mesi, lontana dalla famiglia. Dopo tre operazioni alla testa, Charlene Wittstock si è mostrata molto debilitata, proprio per questo, Alberto sta spendendo tantissimi soldi per le sue cure: scopriamo quanto.

La malattia di Charlene di Monaco

Charlene si trova ancora in una clinica segreta in qualche parte della Svizzera e a quanto pare il suo ritorno a casa è ancora molto lontano. Alcuni settimanali si sono lasciati andare a delle ipotesi anche spaventose sulla salute di Charlene.

Proprio per questo i reali di Monaco stanno facendo di tutto per tutelare la loro privacy contro le indiscrezioni sulla loro famiglia che non mancano proprio mai. Tantissime persone sono preoccupate per le condizioni della principessa. Al momento Charlene si trova in una struttura privata a Zurigo, Non ci credereste mai a quanto il Principe spenda per le sue cure: scopriamo di più.

Quanto spende Alberto per le cure di Charlene? La cifra assurda

Charlene è ormai sparita e si trova in una località segreta in Svizzera, dove sta ricevendo tutte le cure migliori per riprendersi il prima possibile. Alcune riviste francesi hanno svelato che Alberto spende ogni mese ben 300 mila euro per pagare un team di medici specializzati che si occupano della salute mentale e psicologica di sua moglie.

Una cifra assurda, ma l’uomo farebbe di tutto per vedere Charlene stare bene, ma alcuni pensano che sborserebbe tutto questo denaro perché la situazione è alquanto grave, una notizia che però non è stata ancora confermata.

Il Principe ha inoltre smentito tutte le indiscrezioni che sono circolate in questi giorni, rivelando che la principessa non ha il cancro e non è nemmeno sofferente per la presunta “fine” del loro matrimonio. Speriamo di rivederla in forma il prima possibile.