C’è Posta per Te, avete mai visto cosa succede durante le riprese dei postini? Non te lo aspetti

C’è posta per te, uno dei programmi di Maria De Filippi più amati dal pubblico di Canale 5. I telespettatori, però, sono sempre più curiosi di scoprire cosa accade durante le riprese dei postini.

Il sabato sera c’è chi preferisce uscire con gli amici e chi rimane a casa a guardare la storica trasmissione di Maria De Filippi, C’è Posta per Te. Da anni ormai, il programma conquista il pubblico a casa, ottenendo sempre un boom di ascolti incredibile. Ma sapete cosa accade durante le riprese di una consegna? Impensabile.

I postini di C’è Posta per Te

I postini sono i veri protagonisti di C’è Posta per Te. Con la loro bicicletta raggiungono le persone in tutta Italia per consegnare la famosa busta con l’invito a presentarsi in trasmissione. Il loro ruolo è fondamentale, ma chi sono? Non sono proprio dei volti sconosciuti.

Infatti, Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi sono due ex tronisti di Uomini e Donne, Marcello Mordino è un attore e comico, infine Chiara Carcano è una nota conduttrice radiofonica. Sono loro le persone che consegnano l’invito per partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi. Ma durante la consegna dell’invito cosa accade? Scopriamolo insieme.

L’incredibile retroscena

Marcello Mordino, lo storico postino di C’è posta per Te, durante un’intervista ha svelato alcuni retroscena inediti sul programma e sul suo ruolo che ormai svolge da ben 23 edizioni.

L’uomo ha raccontato che può sembrare un lavoro facile, ma non è proprio così, le consegne non sempre vanno a buon fine. Però anche se ci sono degli imprevisti, la trasmissione regala sempre delle bellissime emozioni, infatti, anche i postini si commuovono dietro le quinte.

Ma durante la consegna cosa accade? Nelle scorse ore è diventato virale un video sul web in cui si vede proprio Gianfranco Apicerni con la sua inseparabile bicicletta, ecco quel che succede:

Ecco cosa accade durante la consegna delle buste di C'è posta per te😍 pic.twitter.com/CVpGVheoJs — Trah pazzo (@PazzoTrah) January 21, 2022

C’è Posta per Te è un programma di successo, un appuntamento a cui milioni di telespettatori non possono rinunciare. Tutto questo è grazie all’enorme sensibilità di Maria De Filippi e alla professionalità dei postini che riescono ogni volta a rendere tutto più magico.