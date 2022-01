Bancomat, la regola per non smagnetizzarlo mai | L’errore che facciamo tutti

Faresti bene a conservare con cura la carta Bancomat: se si smagnetizza è necessario chiederne una nuova e pagare ulteriori spese di emissione.

In questa guida, ti sveliamo alcune regole per non smagnetizzare mai il Bancomat evitando inconvenienti. Ne approfittiamo per ricordarti gli errori che possiamo commettere tutti.

Ritrovarsi con una carta smagnetizzata alla cassa di un negozio è la cosa peggiore che possa capitare.

Perché il Bancomat può smagnetizzarsi?

I motivi per cui il Bancomat può smagnetizzarsi sono diversi:

La banda o il microchip possono danneggiarsi col tempo per semplici questioni di usura;

Si fa l’errore di conservarlo insieme ad altre tessere magnetiche;

La carta entra in contatto con altri campi magnetici generati da cellulare, PC, TV.

Bancomat: evita di smagnetizzarlo, risparmierai le spese di emissione per una nuova carta

Una carta Bancomat smagnetizzata, quindi inutilizzabile, deve essere sostituita con una nuova: questo comporta spese per l’emissione.

Se si smagnetizza, occorre recarsi presso lo sportello della banca per consegnare la carta danneggiata (che verrà tagliata in presenza del titolare) e farla sostituire con una nuova.

Se l’istituto di credito è online, bisogna chiamare il numero verde per far bloccare la carta. Inoltre, si dovrà seguire una semplice procedura per richiedere una nuova card che verrà indicata dall’operatore.

Bancomat: come evitare di smagnetizzare la carta

Per evitare spese e stress, è preferibile scoprire come prevenire il problema evitando di smagnetizzare la carta.

Ecco come fare: