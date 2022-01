Stefano De martino, Santiago pazzo di gioia per mamma Belen | Pronto ad accogliere papà

Stefano De Martino atteso a casa Rodriguez. Santiago letteralmente pazzo di gioia per il suo ritorno con la mamma Belen. Ecco tutti i retroscena su quanto è successo.

Notizia bomba per la storica coppia più chiacchierata del mondo dello spettacolo. I due hanno suscitato molto interesse in questi ultimi giorni poiché la relazione della madre di Santiago insieme ad Antonino Spinalbese è ormai giunta al termine. Dopo diversi mesi che i due non venivano più visti insieme e, dopo continue smentite, abbiamo finalmente la prova. Antonino dovrà quindi rassegnarsi poiché la famosa showgirl appartiene già ad un altro uomo. Lui in realtà è sempre stato presente nella sua vita, nonostante gli infiniti alti e bassi i due hanno sempre trovato il modo poi di tornare in sintonia.

Non è di certo la prima volta che i due volti famosi sono stati beccati insieme dopo la loro tanto chiacchierata rottura. Ovviamente, negli anni, hanno comunque cercato di mantenere un buon rapporto per non influenzare negativamente la crescita del loro figlio Santiago, il quale si dimostra molto maturo per la sue età. Bisogna però ammetterlo, in cuor suo il piccolo ha sempre sperato che i genitori tornassero insieme. Oggi, pare che quel momento sia ormai arrivato.

Stefano De Martino finalmente tra le braccia di Belen, Santiago felicissimo per la mamma

La relazione di Belen Rodriguez con Antonino Spinalbese ha scosso particolarmente il loro pubblico e principalmente i fan della coppia storica. In numerosi infatti speravano in un loro ritorno poiché, nonostante le svariate divergenze, i due sono sempre stati presenti l’uno per l’altra. Il loro amore ha scosso la vita di chiunque, così passionale e sincero.

Negli ultimi anni è particolarmente difficile trovare un affetto così puro nel mondo dello spettacolo. Pochi giorni fa la donna ha deciso di sganciare la bomba proprio in compagnia del figlio Santiago, il quale è rimasto a bocca aperta quando la donna ha confermato pubblicamente la rottura con Antonino. I suoi occhi brillava per l’immensa gioia.

Successivamente, a dare più credibilità alle numerose voci di corridoio che li vedono come protagonisti, sono stati alcuni scatti. La donna infatti ha passato un intero weekend a casa De Martino. Pare che i due infatti siano ormai tronati insieme ed a breve il famoso ballerino tornerà ad occupare il suo posto. L’uomo ha perfino accolto a braccia aperte la piccola Luna, nata dall’amore di Belen nei confronti di Antonino.

Stefano De Martino torna da Belen, Santiago pazzo di gioia! 😍 pic.twitter.com/rZ5WtFPzDt — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 20, 2022

I due hanno sempre affrontato innumerevoli problematiche ma, come si sul dire, l’amore vince su tutto. Vince sulla distanza, sulle infinite discussioni, sui numerosi problemi. D’altronde, si ritorna sempre dove si è stati bene.