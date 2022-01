Silvia Toffanin nella casa del GF Vip 6: “La vogliono ad ogni costo”

By

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Lei riesce sempre a dire la sua mantenendo sempre una certa raffinatezza, proprio per questo il pubblico è super affezionato a lei.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta regalando tantissime emozioni e sicuramente l’ingresso di Silvia Toffanin sarebbe una svolta clamorosa per il reality di Alfonso Signorini. Il pubblico vuole a tutti i costi vedere la conduttrice di Verissimo all’interno della casa più spiata d’Italia.

Silvia Toffanin al GF Vip?

Silvia Toffanin è la regina indiscussa della televisione italiana e come ben saprete, la dolce metà di Pier Silvio è nota soprattutto per essere una donna elegante e sofisticata, che non si scompone mai, nemmeno quando si arrabbia.

Proprio per questo lei è uno dei volti più amati del piccolo schermo, in particolare di Mediaset, dove su Canale 5 tutti i sabati pomeriggio è al timone del suo seguitissimo programma, Verissimo.

La sua raffinatezza e schiettezza è proprio quel che servirebbe al Grande Fratello Vip, dato che anche lei poche settimane fa ha detto la sua su alcuni personaggi del reality di Alfonso Signorini. I fan la vogliono all’interno della casa più spiata d’Italia, accadrà? scopriamolo.

La conduttrice di Verissimo spiazza tutti

Poche settimane fa Alex Belli e Delia Duran sono stati ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. L’attore e la modella venezuelano hanno raccontato il loro amore e la loro storia che ha subito diversi alti e bassi in questi ultimi mesi.

La conduttrice, però, sin da subito si è mostrata un po’ dubbiosa su questa love story, infatti, quando il noto attore ha detto “Nell’alchimia, due artisti possono amare in modi diversi“, la Toffanin ha perso le staffe e senza filtri ha puntualizzato:

“Due artisti, scusa, con tutto il rispetto, i grandi artisti sono altri. Artisti no“.

Con eleganza e classe li ha proprio spiazzati e zittiti. L’intervento di Silvia è stato davvero molto apprezzato dal pubblico di Canale 5, infatti, in tantissimi sul web hanno espresso il loro desiderio di vederla entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Accadrà? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.