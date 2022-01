La voce di Maria De Filippi è inconfondibile. Il retroscena del perché è così lo ha svelato lei stessa dopo anni. Vediamo di cosa si tratta.

Maria De Filippi viene considerata la Queen della televisione italiana eppure anche lei ha dei complessi.

Maria De Filippi: la regina della tv

Il lavoro di Maria De Filippi sembra essere inarrestabile. In questa stagione televisiva, in particolare, sembra essere instancabile. La Queen Mary della televisione italiana, infatti, al momento è impegnata con: Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per te. Si tratta di trasmissioni amatissime dal grande pubblico e che fanno il successo della rete.

Ormai, la De Filippi, si è completamente discostata dal ruolo di moglie di Maurizio Costanzo. Grazie alle sue intuizioni e ai suoi modi di fare, si è conquistata un posto nel cuore degli italiani che la seguono e che di lei non hanno mai abbastanza. Eppure, anche lei ha sofferto nella vita, in particolare, per un tratto che l’ha resa distinguibile da tante altre conduttrici televisive.

La sua particolare voce

Nel corso di un’intervista lei stessa ha rivelato un retroscena che riguarda sua mamma e la sua voce che, da suo tratto distintivo, comunque non è limpidissima. Una voce che non è propriamente quella che si aspetterebbe da una conduttrice televisiva.

Sua mamma, che ha ormai superato gli ottant’anni di età, pensa che la sua voce non sia limpida, anzi, proprio a causa di quella voce non sarebbe potuta andare lontano. Inoltre, la mamma affermò, ad un’intervista rilasciata a il Fatto Quotidiano:

“Mia figlia non è né totalmente deficiente, né totalmente intelligente”.

Un’affermazione che, secondo Maria nazionale, non può che essere vera. Del resto, il pubblico si immedesima in lei proprio per via delle sue ipocondrie.

La De Filippi, infatti, è molto esperta di esami clinici poco probabili, nonché di salute. Si mantiene in forma giocando a tennis e sciando quando si può; ama gli animali e passeggia spesso con i suoi cani. Si rivela essere anche molto attenta all’alimentazione, soprattutto a quella di suo marito.