Gemma raggiante, il regalo arriva proprio da parte sua: “Il suo unico vero amore” | Ora cambia tutto

La famosa dama del rinomato programma Uomini e Donne riceve un regalo inaspettato dal suo unico vero amore. Gemma senza parole per l’incredibile sorpresa.

Da quando la donna ha deciso di partecipare al rinomato programma condotto dalla famigerata conduttrice televisiva Maria De Filippi, il suo nome è ormai sulla bocca di tutti. La sua presenza all’interno dello studio televisivo di Uomini e Donne è ormai fissa. La donna inizialmente decise di utilizzare il dating show così da poter trovare finalmente l’amore della sua vita. Purtroppo per lei però sono molte le delusioni che questa scelta le ha recato. La speranza di trovare la sua dolce metà sta lentamente sfumando, nonostante questo però la donna continua a sperare che un girono da quelle scale scenda finalmente il suo principe azzurro.

Nel suo percorso ha vissuto numerosi alti e bassi, in particolare grazie all’opinionista Tina Cipollari. Le due non vanno molto d’accordo, anzi provano una vera antipatia l’una per l’altra. In ogni puntata notiamo infatti che il disprezzo per la donna nutrito da Tina aumenta sempre più. Ogni sua scelta viene pesantemente criticata, tanto che la dama ha perfino pensato di abbandonare il programma di Maria. Grazie ad un affetto particolare però ha continuato il suo percorso ed oggi è la donna più felice del mondo.

Gemma Galgani riceve un’incantevole sorpresa dal suo unico e vero amore

Ormai tutti conosciamo le vicende che la vedono come protagonista, abbiamo passato le ore a sperare con lei che il suo desiderio si potesse in qualche modo avverare. Il programma è stato ideato proprio per far sì che le persone riescano a trovare l’amore della propria vita. In molti però sottovalutano i legami che questo potrebbe creare, molto lontani dall’amore. Delle volte capita infatti che due persone che percorrono lo stesso percorso creano un rapporto indissolubile.

La dama ha avuto l’onore di poter conoscere una persona in particolare, la quale l’ha notevolmente aiutata ad affrontare i vari episodi sgradevoli che ha dovuto incontrare sul suo cammino. Lei è una donna ed entrambe provano un forte affetto l’una per l’altra. Ida Platano la stima e l’ammira, spera inoltre che un giorno la dama possa finalmente essere felice.

Gemma ha da poco festeggiato il suo 72esimo compleanno e, a rendere il giorno più magico di sempre, è stata proprio una sorpresa di Ida. Quest’ultima le ha fatto arrivare a casa un mazzo di rose rosse.

Lei non potrà mai dimenticare questo suo gesto, infatti ha deciso di ringraziarla pubblicamente postando poi su Instagram uno scatto che la ritrae insieme al mazzo di rose.