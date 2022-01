Eros Ramazzotti, la reazione clamorosa dopo l’addio di Michelle a Trussardi

A poche ore dal triste annuncio della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Eros Ramazzotti ha attirato l’attenzione del popolo del web con un post davvero inaspettato: ecco cosa ha rivelato.

Nelle scorse ore Michelle Hunziker ha annunciato la separazione con Tomaso Trussardi. A poche ore dal comunicato della coppia, Eros Ramazzotti ha pubblicato un post che ha fatto sperare i fan in un ritorno di fiamma con la madre di sua figlia: scopriamo cosa è accaduto.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: la separazione

Proprio poco fa Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione dopo ben 10 anni di fidanzamento, di cui 7 di matrimonio. Già da qualche tempo si vociferava la rottura della coppia e solamente ora i due hanno confermato lo scoop attraverso un nota inviata all’Ansa:

“Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia.”

Sicuramente Michelle e Trussardi hanno voluto fermare i chiacchiericci sulla loro famiglia svelando la verità ai loro fan. Ma ora i pettegolezzi sono ancora più aumentati dopo l’ultima Instagram Stories di Eros Ramazzotti, che non è affatto passata inosservata: scopriamo come ha reagito l’ex marito della conduttrice.

L’addio di Michelle e Tomaso: Eros Ramazzotti reagisce così

Dopo dieci anni insieme Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono separati e la conduttrice sta attraversando un periodo non affatto semplice. Non è la prima volta che la donna affronta lo scioglimento di un matrimonio, infatti, la Hunziker si è separata nel 2002 da Eros Ramazzotti.

Sono passati diversi anni e ora che la showgirl è tornata single, tantissimi fan sperano in un ritorno di fiamma con il padre di sua figlia Aurora. Poco fa, ha attirato l’attenzione una frase che Eros Ramazzotti ha scritto in una sua Instagram Stories, ovvero “W la vida”. In molti si sarebbero aspettati molta più solidarietà da parte del cantante nei confronti dell’ex moglie, ma a quanto pare così non è stato.