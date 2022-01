Barù lo fa nel lavandino mentre cucina, Jessica rimane senza parole: “Che schifo”

Grande Fratello Vip 6, Barù lo fa nel lavandino della cucina e Jessica rimane senza parole. La sua espressione di disgusto diventa virale. Le telecamere mostrano tutto.

Jessica Selassié rimane senza parole dopo aver visto Barù farlo nel lavandino della cucina. Ecco che cosa è accaduto nella casa più spiata d’Italia tra i due gieffini. Assurdo.

Jessica disgustata da Barù

L’edizione numero sei del Grande Fratello Vip si sta rivelando un successo inaspettato e il merito è proprio dei vipponi che continuano a tenere alta l’attenzione e la curiosità dei telespettatori.

Ogni settimana il reality condotto da Alfonso Signorini si conclude con picchi di share davvero straordinari. Tra i concorrenti più apprezzati di questa edizione vi è sicuramente Barù.

Il nipote di Costantino della Gherardesca, food blogger dalla vita avventurosa e un po’ fuori dagli schemi, ha conquistato tutti con la sua sagacia, la sua intelligenza ma soprattutto la sua ironia pungente.

Nelle scorse ore, il gieffino si è reso protagonista di un episodio che ha disgustato Jessica Selassié. Ecco che cosa ha fatto il concorrente nel lavandino della cucina. Assurdo.

La princess arrabbiata con il gieffino

Barù è uno dei concorrenti più amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6. Divertente, con un humor particolare, sempre con la risposta pronta, tiene alto l’umore della casa.

Jessica Selassié invece sta affrontando delle giornate particolarmente difficili, soprattutto dopo il confronto con la mamma di Sophie Codegoni che, nella scorsa diretta del Grande Fratello, ha voluto parlare con lei definendola una persona falsa e una pessima amica.

La giovane è scoppiata in lacrime e a quanto pare il rapporto con l’ex tronista purtroppo è segnato per sempre. Le due si sono allontanate per colpa di Alessandro Basciano e la princess sta soffrendo molto per questa situazione.

Intanto, si è avvicinata ad altri concorrenti e, a grande sorpresa, anche a Manila Nazzaro. In un video che è diventato virale, si vede Jessica rivolgersi del tutto disgustata a Barù.

La principessa, insieme all’ex reginetta di bellezza e al foodblogger, si trova in cucina per preparare il pranzo. Barù è vicino la cassetta delle verdure e inizia a starnutire. Jessica si rivolge a lui con questa espressione: “Che schifo” e offre poi al suo coinquilino un fazzoletto.

Barù si dirige verso il lavandino della cucina e inizia a sciacquarsi il naso vicino alle stoviglie. Jessica è senza parole ma il nipote di Costantino della Gherardesca tiene a precisare di non aver starnutito sul cibo.