Avanti Un altro, che fine ha fatto il simpaticissimo alieno del programma condotto da canale Cinque? Scopriamolo Insieme.

Avanti un altro, il programma di Canale Cinque condotto dal simpaticissimo conduttore Paolo Bonolis è sicuramente uno dei programmi più guardati e seguiti degli ultimi anni. Da anni ormai sono presenti tantissimi personaggi davvero stravaganti che fanno molta simpatia e che attirano il pubblico italiano.

Tra questi ricordiamo la Bonas, lo Iettatore e in particolare il simpaticissimo Alieno interpretato da Leonardo Tricarico un uomo minuto ma dotato di una grandissima e spiccata personalità e soprattutto simpatia.

Che Fine ha fatto Leonardo Tricarico, l’alieno di Avanti un altro?

Leonardo Tricarico ha interpretato per diversi anni il simpaticissimo e stravagante personaggio dell’Alieno ad avanti un altro. Il suo ruolo era quello di porre domande ai concorrenti cercando di metterli in difficoltà con una lettura al quanto incomprensibile.

Ovviamente l’elemento che lo caratterizzava all’interno del dating show è sicuramente l’altezza, Leonardo infatti è alto solo 1,37cm. Purtroppo, a quanto si vocifera, è stato costretto a lasciare il programma per via delle new entry del salotto di Avanti Un Altro. Infatti, negli ultimi anni, tantissime sono le figure subentrate a far parte dell’amatissimo show di Mediaset.

Sicuramente Leonardo è stato uno dei personaggi più divertenti del programma, ma come mai non è più presente all’interno dello studio televisivo? Questa è la domanda che moltissimi italiani si stanno ponendo. La presenza di Tricarico infatti è svanita ormai da tempo dagli studi di Canale Cinque.

Al momento non sappiamo per quale motivo il simpaticissimo Leonardo non è tra i personaggi del programma. La sua presenza infatti era molto apprezzata dal pubblico italiano poiché risultava un personaggio davvero simpatico. Al momento però sembra essere scomparso da ogni piattaforma, sia televisiva che social tra cui Facebook e Twitter, l’ultimo contenuto infatti risale proprio al 2017.

Vita privata

Tricarico oltre ad essere stato uno dei personaggi più amati dello show di Paolo Bonolis, alle spalle vanta tanti anni di matrimonio con ben tre figli e ancora oggi vive a Palo del Colle in provincia di Bari.

Attualmente non si conosce molto della sua vita privata e di che fine abbia fatto anche se sono in tantissimi i fans che vorrebbero il ritorno di Leonardo all’interno del programma televisivo.