Alda D’Eusanio, gravissima denuncia appena rilasciata ” Finisce malissimo” | Pier Silvio nei guai

La famosa giornalista Alda D’Eusanio su tutte le furie decide di denunciare l’intera Mediaset. Pier Silvio Berlusconi nei guai seri per fatti gravissimi. Tutta la verità nascosta.

La giornalista ha deciso di non tacere più e di passare all’attacco. Il comportamento dell’amministratore delegato della famosissima casata Mediaset. Fatti gravissimi sono accaduti sotto gli occhi di tutti ma mai nessuno ha avuto il coraggio di parlare. L’era della paura è ormai finita, la giornalista è decisa a riconquistare la sua stessa dignità. Ebbene sì, privata della sua stessa dignità senza alcuna spiegazione plausibile. L’amministratore dovrà quindi richiamare tutti i suoi più bravi avvocati per poterne uscire pulito.

Il nome della donna è stato infangato per via di alcune sue dichiarazione, la difesa però è stata molto più grave dell’attacco. Lei volto vantava di una grande notorietà, oggi l’intero mondo dello spettacolo la evita e rifiuta di rivolgerle perfino la parola. Come ben saprete nella scorsa edizione del famigerato programma condotto da Alfonso Signorini, ha partecipato perfino la giornalista. Dopo alcune sue parole rivolte alla cantante Laura Pausini, gli autori del reality la cacciarono senza darle alcuna spiegazione. Di punto in bianco infatti si ritrovò fuori dalla porta rossa, in ciabatte con il volto rigato dalle sue stesse lacrime. È giunta però l’ora di riscattare il suo nome.

Pier Silvio Berlusconi, arriva la denuncia da parte di Alda D’Eusanio

Bisogna ammetterlo, negli scorsi anni molte sono state le squalifiche per via del linguaggio usato dai concorrenti presenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Per questo motivo infatti, numerosi sono gli ex vipponi che hanno denunciato verbalmente l’accaduto sui social poiché hanno riscontrato differenze nel comportamento degli autori. Quest’anno abbiamo assistito a degli episodi del tutto ripugnanti. Le frasi razziste dette dalla vippona Katia Ricciarelli hanno scatenato un vero putiferio sul programma. Nonostante questo però gli autori hanno comunque protetto la donna, cosa che tuttora avviene.

L’Italia tutta è rimasta completamente indignata davanti a questo loro comportamento. Il pubblico però non è solo, il loro pensiero infatti viene condiviso da moltissimi personaggi famosi nel mondo dello spettacolo. Perfino la giornalista si è completamente schierata contro di lei ed ha deciso di denunciare la Mediaset poiché, a parer suo, non vi è alcuna parità.

La reputazione della giornalista è stata rovinata, a differenza di quella della vippona Katia.

“Io cacciata dal GF, Katia Ricciarelli protetta!”

Queste sono le parole della giornalista, infuriata per via delle decisioni prese dagli autori del programma. Pier Silvio Berlusconi dovrà metterci la faccia e dare a tutti le dovute spiegazioni.