UeD, dramma in studio: confessa la tragica malattia davanti a tutti quanti

Tragica confessione a UeD, uno dei volti più importanti del programma rivela pubblicamente di soffrire di una grave malattia davanti a tutti. Ecco di chi si tratta.

Il programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi, da sempre aiuta moltissime persone a trovare la propria anima gemella. Chi decide di intraprendere questo percorso sa di dover mettere in ballo ogni aspetto della sua vita privata. Per questo motivo infatti, delle volte, assistiamo a delle confessioni inimmaginabili. Per quanto una persona possa sforzarsi, questa non potrà mai capire cosa si cela dietro un sorriso mancato. Ognuno di noi vive una quotidianità diversa ed affronta delle problematiche uniche.

Molti pensano che partecipare ad un programma di tale portata significa solo seguire un copione prestabilito, che le emozioni che si provano in realtà sono inesistenti. In realtà non è così, anzi il più delle volte assistiamo a confessioni toccanti che dovrebbero far riflettere molti telespettatori. Nelle ultime ore infatti, abbiamo assistito ad una confessione straziante che in pochi hanno colto. Durante un’esterna il tronista Matteo ha avuto modo di conoscere la corteggiatrice Denise, lei viveva in Australia ed ha deciso di tornare in Italia solo per lui.

La tragica confessione a UeD commuove tutti

Prima di incontrarsi, sia il tronista Matteo di UeD e sia la corteggiatrice Denise, hanno dovuto dichiarare su carta scritta di essere al corrente di tutte le normative anti-contagio. Matteo ha deciso di incontrare Denise sulla spiaggia ed i due hanno iniziato a conoscersi confidandosi storie del passato. Denise ha perfino rivelato a Matteo di aver timore nell’innamorarsi di lui poiché ha appena superato la rottura di una sua relazione storica. Tra una chiacchiera e l’altra la conversazione inizia a farsi sempre più profonda ed i due finiscono per abbracciarsi dolcemente. Matteo, stretto nel caldo abbraccio di Denise nota un particolare apparentemente non significativo, le parole della ragazza però poi gelano la situazione.

Mentre i due erano avvinghiati in un caloroso abbraccio Matteo le sfiora i capelli e si complimenta con lei per la loro lunghezza poiché le arrivano fin sotto il fondoschiena. Al che Denise risponde in modo molto vago ma le sue parole lasciano molti dubbi. Per poter comprendere le sue parole bisogna ripensare al perché la ragazza ha decido di abbandonare l’Italia. qualche minuto prima infatti ha rivelato a Matteo di aver vissuto dei momenti di sconforto causati da problemi famigliari e da una malattia.

Le parole di Denise

Per questo motivo infatti, ha deciso di ritagliarsi un piccolo momento per sé volando lontano. Quando Matteo le ha sfiorato i capelli e le ha porto i suoi complimenti, lei ha risposto con una sottile sofferenza nascosta nel tono della voce.

“tre anni fa ero calva.. per questo li ho così lunghi, non voglio tagliarli più.”

Queste sono le parole di Denise, le quali lasciano intendere molto. Sentendo queste parole e ricollegandole alle sue stesse affermazioni riguardo la malattia affrontata molti anni fa, si potrebbe dedurre qualcosa. La malattia affrontata infatti, il nemico invisibile sconfitto, potrebbe essere il cancro.