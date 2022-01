Michelle Hunziker distrutta da Trussardi: “Guardate i suoi occhi” | Il dettaglio inquietantissimo

Michelle Hunziker distrutta da Trussardi. Una foto pubblicata su Instagram mostra tutto il dolore della presentatrice svizzera.

Arriva come un fulmine a ciel sereno, solo qualche ora fa, la notizia della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Un amore lungo 10 anni è giunto al capolinea dopo diverse crisi che più volte, negli ultimi periodi, hanno messo a dura prova l’equilibrio e la stabilità di quella che si credeva fosse una coppia solida e perfetta.

È il secondo matrimonio fallito per la conduttrice svizzera che dopo l’addio ad Eros Ramazzotti ora si ritrova nuovamente a raccogliere i pezzi del suo cuore infranto. Ieri, attraverso un comunicato stampa affidato all’ANSA, l’ex coppia ha dato la triste comunicazione.

Michelle e Tomaso hanno dichiarato di aver cambiato i loro progetti di vita e di essersi lasciati in buoni rapporti. Per il momento chiedono solo rispetto e privacy per tutelare una famiglia distrutta e due figlie che sicuramente soffriranno per la separazione dei genitori. Intanto sui social, la conduttrice ha pubblicato una foto che parla chiaro: il suo sguardo perso nel vuoto esprime profonda tristezza.

Lo scatto social che fa stringere il cuore

Cominciano adesso a scoprirsi alcuni altarini di cui i gossip non erano a conoscenza. Secondo le persone vicine all’ormai ex coppia, Tomaso e Michelle stavano vivendo un periodo di crisi già da qualche tempo.

Tutto ha avuto inizio durante il primo lockdown ma i problemi sarebbero sopraggiunti a causa di alcuni progetti lavorativi accettati da Michelle e non condivisi da Trussardi. I due negli ultimi mesi si sono allontanati sempre di più fino a trascorrere anche le vacanze natalizie separatamente.

Lui è rimasto a Bergamo mentre la conduttrice svizzera si è recata in Alto Adige per trascorrere qualche giorno sulla neve insieme alla sua amica di sempre, l’attrice Serena Autieri, e le sue bambine, Sole e Celeste, nate proprio dall’amore con Tommaso Trussardi.

Ancor prima che l’ANSA comunicasse questa triste notizia, la Hunziker sui social si è mostrata in uno scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Michelle è seduta su un divano e non accenna nemmeno un sorriso.

Indossa un meraviglioso abito di Giorgio Armani e nella didascalia che accompagna la foto dichiara che, quando indossa un capo del famoso stilista, è perché qualcosa di bello sul lavoro sta per accadere.

Molti hanno notato però che, seppur bellissima, lo sguardo di Michelle era davvero addolorato e i suoi occhi si perdono nel vuoto. Una fan commenta: “Non ha il solito sguardo, è molto triste”.