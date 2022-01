Manuel Bortuzzo, colpo definitivo per lui dentro la casa: ora è con le spalle al muro

Manuel Bortuzzo tra tutti i concorrenti del Grande Fratello vip è quello che maggiormente ha toccato il cuore dei telespettatori. L’ultima confessione ha lasciato tutti i telespettatori senza parole.

L’arrivo delle moglie d Alex Belli, all’interno della casa, Delia Duran ha portato ad una rottura di alcuni equilibri, già precari per giunta.

Due super donne a confronto

Dopo l’arrivo di Delia Duran, la donna insieme a Soleil Sorge, è stata in primo piano, protagoniste entrambe dei giorni e delle sere all’interno dello show che Alfonso Signorini magistralmente guida.

Impensabile, se non nella mente di Alex Belli, che le due donne potessero trovare un punto neutro, dal quale gestire asetticamente uno scambio di punti di vista. Agli antipodi caratterialmente e con al centro il sentimento che entrambe provano per l’attore di CentoVetrine.

L’attore che seraficamente seduto in trasmissione, non sembra mostrare di comprendere il punto di visa di una donna che ferita, cerca una sorta di riscatto all’interno della casa.

Al contrario come un mantice soffia un venticello in direzione di Soleil, che incassa con soddisfazione la fragilità di Delia, che non viene neanche degnata di un saluto da quello che dovrebbe essere suo marito. Insomma per quanto Alex sia a tutti gli effetti fuori dalla casa più osservata, la sua presenza sembra aleggiare ed essere ancora li, evocato in modi diversi dalle due donne.

Novità per Manuel Bortuzzo

Diverso il tenore della coppia formata da Alessandro e Sophie, la quale avrebbe ravvisato in Jessica un elemento di disturbo, tanto che sarebbe insorta anche la mamma di Sophie in visita alla casa…Motivo per cui la sorella Lulù Selassié, che ormai fa coppia con Manuel è andata a consolare la sorella Jessica.

Anche Manuel Bortuzzo ha provato a spiegarle in cosa sta sbagliando ribadendo tra le altre cose un pensiero, che è stato già detto in chiaro da Lulù:

“Jessica la smetti di star dietro a loro due? La smetti di fare quelle battute? Ma che sei una comica che devi fare battute? No, e allora smettila. Fai soffrire mamma, fai soffrire Clary!”.

In quest’occasione non è sfuggito ai telespettatori quanto detto da Lulù, in una confessione toccante che è arrivata al pubblico. Il prossimo 21 gennaio, Manuel Bortuzzo dovrebbe abbandonare la casa, dove è rimasto oltre il Natale per amore della giovane principessa Selassiè.