GF Vip, svela l’impensabile: “Mi picchiava”, la regia costretta a censurare

Drammatica rivelazione rilasciata all’interno della casa del GF Vip, un passato turbolento ha segnato particolarmente la vita di un concorrente del programma. Ecco tutti i dettagli.

Come ben saprete tutti coloro che varcano la soglia della porta rossa sono seguiti minuziosamente dalla regia del programma. I vipponi sono infatti obbligati a tenere i microfoni perfino sotto le coperte. Per via di questo regolamento è capitato molte volte di ascoltare confessioni inaspettate come ad esempio il piano degli autori previsto per gli stessi vipponi. Delle volte però, i concorrenti si lasciano trasportare dalle emozioni e per questo rivelano dei dettagli particolarmente sconvolgenti che riguardano il loro passato.

Ognuno di loro, amato o non amato dal pubblico, vanta una grande storia. Molti vipponi infatti hanno alle spalle anni ed anni di carriera, altri invece sono dei giovani volti che stanno sbocciando lentamente. Spesso si sente parare dei concorrenti del Grande Fratello Vip come se fossero solo ed esclusivamente dei personaggi televisivi. Ci si dimentica infatti che dietro quel volto ormai pubblico, vi è una storia che ha segnato particolarmente la vita di ognuno di loro. Si crede di conoscere la vita dei Vip nei minimi dettagli, in realtà però ci sono delle verità nascoste che difficilmente vengono a galla.

La confessione straziante del Vippone

Nelle ultime settimane abbiamo dato il benvenuto ad innumerevoli volti famosi, tra questi vi è il volto di Federica. Quest’ultima ha molto legato con il vippone Gianmaria e fra i due è perfino quasi scoppiata la scintilla dell’amore. Ancor prima che questo potesse accadere però, Federica ha deciso di troncare nell’immediato la conoscenza con il concorrente del reality. Gianmaria è rimasto molto deluso dalla sua decisione ma ha rispettato il suo volere senza pensarci troppo.

A quanto pare però la ragazza è semplicemente bloccata, per via di alcuni avvenimenti accaduti nel suo passato. Nelle ultime ore la vippona, mentre dialogava con Sophie, ha confidato alla ragazza di aver un passato molto turbolento. Un suo ex infatti si sfogava in modo aggressivo e violento su di lei, picchiandola.

Potrebbe interessarti anche: “Hai il cuore di un 70enne e la valvola si è slabbrata” Dolore a non finire dentro la casa del Gf Vip

Oggi lei ha superato completamente la situazione e finalmente si trova in pace con sé stessa, i ricordi dell’accaduto però le fanno ancora tremare il cuore. Per questo motivo infatti non prende l’amore molto alla leggera. Superare un trauma del genere è particolarmente difficile.