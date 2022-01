Delia Duran sconvolta, che botta finale per tutti i telespettatori | “Mezza Italia senza parole”

Batosta finale per la nuova concorrente del GF Vip, Delia Duran in lacrime per via di ciò che è accaduto all’interno della casa. Tutti i telespettatori letteralmente sconvolti.

Tutti ormai conosciamo la storia della donna, decisa di iniziare questo nuovo percorso nel programma così da poter venire a conoscenza di tutti i dettagli nascosti. Il marito Alex Belli le ha mancato di rispetto davanti a tutta Italia e, nonostante questo, la donna ha comunque deciso di porgere l’altra guancia e ricominciare insieme. Il tutto però è durato poche settimane, in men che non si dica il viso della donna si è ricoperto nuovamente di lacrime. Per questo motivo infatti ha deciso di agire e cercare ogni casella mancante del puzzle. Per poter fare ciò ha quindi accettato la proposta degli autori che l’hanno più volte invitata all’interno del programma.

Ha da poco varcato la soglia della porta rossa ed ha iniziato subito la sua ispezione. Tutti si sarebbero aspettati un approccio sgradevole nei confronti della seconda donna del trio, ovvero Soleil. Contro ogni pronostico però la donna non si è affatto comportata male nei suo confronti, anzi, è addirittura Soleil a cercare zizzania. Le innumerevoli battutine della ragazza hanno notevolmente infastidito la nuova vippona, quest’ultima però non ha dato peso alle sue parole ad ha continuato tranquillamente il suo percorso.

Delia Duran completamente distrutta, tutta l’Italia sconvolta

La situazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip sta ormai prendendo una piega del tutto diversa, la tensione è palese e tutti appaiono molto nervosi. La stessa Soleil inizialmente ha avuto un crollo emotivo per via dell’entrata di Delia. Quest’ultima le ha ricordato che fuori dalle mura della casa c’è vita e che i vipponi sono monitorati h24/7. Nonostante questo però, dopo aver asciugato le lacrime, si è completamente scaraventata contro di lei, iniziando a screditarla notevolmente.

Nelle ultime ore per la povera vippona arriva purtroppo la batosta finale. Nel pomeriggio infatti sulla casa del reality vola un aereo per trasmettere un messaggio ai vipponi. Il mittente del messaggio pare sia proprio il marito della donna. Alex Belli, anziché utilizzare l’aereo per trasmettere affetto alla moglie, l’ex vippone ha mandato un messaggio a Solei.

“SoleX è reale, sempre connessi”

Questo è il messaggio di Alex Belli rivolto alla gieffina. Inutile dire che la donna è poi scoppiata a piangere e si è ripromessa di troncare prontamente la relazione con l’ex vippone Belli poiché, a suo dire, lui non la merita.