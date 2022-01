Bonolis umilia gravemente Alfonso Signorini ad Avanti Un Altro: “Si è vendicato per Sonia”

Paolo Bonolis ad Avanti Un Altro umilia pubblicamente Alfonso Signorini. I fan pensano che il marito di Sonia Bruganelli abbia voluto vendicare il torto subito dalla moglie. Ecco che cosa è accaduto.

Tra i conduttori più amati del piccolo schermo non possiamo non menzionare Paolo Bonolis. Il mattatore della televisione italiana, così come è stato definito dai telespettatori ma anche dai suoi colleghi, tiene da anni compagnia ai telespettatori con i suoi programmi divertenti ed esilaranti.

Dal carattere spigoloso, pungente e con la risposta sempre pronta, Bonolis ha una sagacia e un’ironia sopra le righe che lo rendono un personaggio televisivo davvero speciale. Ha condotto programmi di grande successo come Ciao Darwin e Il senso della vita. Attualmente è al timone del game show Avanti Un Altro che tanto piace al pubblico.

Il programma va in onda dal lunedì al venerdì nella fascia preserale su Canale 5 e anche la domenica sera con degli appuntamenti speciali. La scorsa settimana si è tenuta la prima puntata di Avanti Un Altro pure di sera ed ospiti speciali sono stati alcuni ex gieffini.

Proprio in occasione di Avanti Un Altro, Bonolis ha approfittato della presenza di Alex Belli per umiliare pubblicamente Alfonso Signorini.

Le parole del conduttore spiazzano tutti

La scorsa domenica è andata in onda in prima serata il primo di tanti appuntamenti in prime time di Avanti Un Altro. Ospiti speciali della serata alcuni ex gieffini e tra questi Francesca Cipriani, che inaspettatamente è arrivata al round finale, e poi Alex Belli.

Proprio quando il fotografo si è ritrovato dinanzi a Paolo Bonolis, il conduttore ha approfittato della sua presenza per togliersi un sassolino dalle scarpe e ‘umiliare’ pubblicamente Alfonso Signorini. Che cosa ha combinato il mattatore della tv italiana?

Bonolis ha colto l’occasione per imitare Alfonso Signorini cercando di riprodurre la sua stessa tonalità di voce mentre chiama all’appello i suoi iconici vipponi. Il pubblico è rimasto senza parole.

Sul web, in molti credono che il presentatore abbia voluto vendicare il torto subito dalla moglie Sonia Bruganelli. Ricorderete che l’opinionista del GF qualche puntata fa ha avuto uno scontro diretto con il conduttore che le ha tolto pubblicamente la parola attaccandola con dure frasi davanti a tutti. Sarà davvero così? Intanto, scacco matto per Bonolis.