Antonino Spinalbese, Belen con De Martino | Tutto compromesso

Antonino Spinalbese distrutto per via del riavvicinamento della dolce Belen all’ex storico De Martino. I due hanno trascorso insieme una notte di fuoco: ecco tutti i dettagli a riguardo.

Altra batosta per il famoso ex della showgirl, il quale dovrà ormai rassegnarsi e lasciar correre ogni evento. La loro relazione pare ormai sepolta, sono ormai diversi mesi che i due non vengono avvistati insieme. Inizialmente nessuno dei due ha mai aperto bocca a riguardo, tentando di mantenere il segreto. Con il passare del tempo però, i fan della coppia si sono accorti della strana lontananza ed hanno iniziato a tratta le numerose ipotesi.

Sono svariate le uscite allo scoperto della donna in compagna di un altro uomo, il quale però non ha mai confermato di portare avanti una conoscenza con la showgirl. Negli ultimi gironi però arriva finalmente la tanto attesa notizia. A comunicare la rottura definitiva tra i due è stata proprio la donna. Mentre dialogava con il figlio avuto dal suo ex storico Stefano De Martino ha sganciato la bomba direttamente sul suo profilo Instagram attraverso una Instagram Story. Gli scoop però non sono finiti qui, pare infatti che la showgirl sia tornata fra le braccia di De Martino.

Antonino Spinalbese distrutto per via di Belen, la notte di fuoco con De Martino è ormai sulla bocca di tutti

Negli ultimi giorni la madre di Santiago è stata beccata in dolce compagnia del suo storico ex. Non è di certo la prima volta che vengono avvistati insieme, d’altronde i due devono comunque mantenere un determinato rapporto così da non influire negativamente sulla crescita del loro primo genito. Secondo quanto riportato però i due vanno ben oltre ad un semplice approccio amichevole nel disperato tentativo di mantenere i rapporti. Circa una settimana fa infatti la showgirl è tornata da un lungo viaggio e, ad espettarla all’aeroporto, c’era proprio Stefano De Martino.

In molti inizialmente hanno pensato che la presenza dell’uomo potesse essere semplicemente dovuta al caso. Altri hanno perfino pensato che si trattasse solo di un favore. Ad oggi però abbiamo la conferma del loro ritorno. Belen infatti è stata avvistata mentre entrava nell’edificio in cui abita l’uomo ed ha trascorso l’interno weekend insieme a lui.

A comunicare la notizia è stato Whoopsee.it, a quanto pare i paparazzi hanno seguito ogni movimento della donna ed hanno inoltre aspettato finché questa non è poi tornata a casa sua. Il ritorno con De Martino sembra sempre più vicino. Cosa dovremmo aspettarci nei prossimi giorni?