Amici di Maria De Filippi, ricordate il bravissimo ballerino Leon Cino? Ecco cosa fa oggi e con chi lavora.

E’ stato sicuramente uno dei ballerini più spiccati e bravi della scuola di Amici, parliamo infatti del bravissimo Leon Cino. Di origini albanese oggi il ragazzino dal ciuffo biondo ha quasi 40 anni e nonostante non sia più presente nel mondo dello spettacolo ha ottenuto nella sua vita grandi soddisfazioni con quella che era il suo sogno, ovvero essere un ottimo ballerino professionista.

In molti ricordano Leon per aver partecipato nel 2004 all’edizione di Amici di Maria De Filippi, portando a casa la vittoria. Ovviamente oltre alla sua bravura ciò che è rimasto nel cuore di tantissimi italiani è stata la sua professionalità, bravura e riservatezza che lo hanno permesso di continuare a testa questa professione.

Che fine ha fatto Leon di Amici?

Oggi Leon ha un diploma alla scala di Milano come ballerino esibendosi anche negli Usa. Ma oggi cosa fa Leon?

Dopo la vittoria nel programma di Amici, Leon Cino ha continuato a rendere più reale il suo sogno di diventare un grande ballerino. Il suo percorso infatti è continuato in una scuola di Milano, successivamente nel 2020 invece apre una scuola di danza tutta sua a Melegnano, che purtroppo non ha avuto fortuna a causa dell‘emergenza sanitaria.

Nonostante le difficoltà Leon non si è mai abbattuto cercando di estrapolare sempre il meglio anche dai momenti difficili. Ed infatti è tornato di nuovo a calpestare lo stesso palco che lo ha premiato nel 2004. Leon Cino infatti oggi ha avuto l’opportunità di ritornare di nuovo nella scuola di Amici come Insegnante, anche se solo per un giorno.

Un momento magico anche per i ragazzi della scuola, ma soprattutto un momento che non è passato affatto inosservato. Leo infatti ha ribadito più volte ai concorrenti di Amici quanto sia importante l’esperienza che stanno vivendo, soprattutto in un programma cosi importante come Amici.