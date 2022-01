Amici, avete visto la mamma di Cosmary? Sembrano sorelle: “Più bella della figlia”

Cosmary è sicuramente tra i protagonisti di amici che hanno avuto maggiore impatto sul grande pubblico, ma avete mai visto la sua mamma? Ecco chi è

Chi è Cosmary di Amici?

Cosmary Fasanelli è una delle più discusse ballerine di Amici 21. Nata in Puglia, a Brindisi, nel 2000, Cosmary si diploma all’istituto scientifico Psicopedagogico ma coltiva fin da giovanissima una grandissima passione per la danza. La sua formazione artistica all’accademia delle Danze & Studio Pilates Covatech, mettendo le basi per quella che sarebbe stata la sua scalata verso la vetta di Amici 21.

Cosmary è sempre stata legatissima alla danza ed è solita esprimere nel ballo tutti i suoi sentimenti. Recentemente la ballerina è anche approdata nel programma Amici Di Maria de Filippi dove ha vinto un ballottaggio particolarmente difficile e giudicato da Garrison. Cosmary ha quindi ottenuto di diritto di poter essere inserita tra gli allievi della Prof. Celentano.

La cosa sembra non entusiasmare particolarmente la stessa Professoress, La Celentano, secondo la quale il livello tecnico di Cosmary sia sensibilmente inferiore rispetto a quello degli altri partecipanti. Cosmary, dal canto suo non è certo nuova al mondo dello spettacolo, la giovane ragazza ha infatti già partecipato anche ad altri prestigiosi programmi tra i quali ricordiamo Tu Si Que Vales accompagnata dalla sua bellissima mamma.

Quello che dicerto non è sfuggito ai fan è l’incredibile somiglianza tra la ballerina e sua madre, moltissimi sono infatti gli utenti che hanno voluto sottolineare tale somiglianza e che hanno espresso apprezzamenti e complimenti per la coppia madre-figlia come si può benissimo vedere da un piccolo filmato dove le vediamo insieme proprio in occasione della sua esibizione a Tu si Que Vales.

Cosmary a tu si que vales… guardate la mamma, sono identiche! 😳 pic.twitter.com/WTanuQglp6 — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 19, 2022

Ma il video in questione non è l’unico momento dove le due sono state riprese insieme, ma infatti a testimoniare la bellezza della mamma sono anche diverse foto postate sui social dalla stessa Cosmary.

Sono infatti tantissimi gli utenti che seguono e supportano la Ballerina di Amici 2021 che , dal canto suo, non perde mai occasione per postare foto di se e della sua vita privata. Ed è proprio una di queste foto che, nelle ultime ore, ha fatto discutere tantissimo il mondo del web ed il pubblico social. Nella foto in questione Cosmary è ritratta insieme a sua madre.

Stando a quanto si apprende la madre è sempre stata un punto fisso nella vita di Cosmary. La donna ha sempre seguito e supportato sua figlia in tutte le sue avventure. In occasione delle festività natalizie Cosmary aveva anche ricevuto una lettera da parte di sua madre che l’aveva fatta commuovere.