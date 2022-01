Alessandra Celentano, perché non ha figli? Finalmente la verità che nessuno sapeva

La vita di Alessandra Celentano è stata costellata di successi professionali. Una cosa, però, le è mancata: diventare madre. Vediamo perché.

La professoressa più temuta di Amici, Alessandra Celentano, ha una vita privata che non è stata rose e fiori.

La carriera stellare di Alessandra Celentano

La temutissima professoressa di ballo del talent show di Mediaset Amici, Alessandra Celentano, non ha avuto una vita privata proprio felicissima. La sua carriera è stata costellata di successi. Grazie al suo lavorare sodo, la Celentano è riuscita ad entrare in scuole di prestigio e ballare con professionisti di grande calibro. Una carriera, la sua, che l’ha spesso tenuta lontana dagli affetti.

Sin dal 2003 la prof. ricopre il suo ruolo di prof. di Amici ma ha sempre tenuto molto alla sua privacy. Tanto che, non tutti sapevano che la Celentano è stata sposata con un uomo molto affascinante: Angelo Trementozzi, analista finanziario.

La prof. convolò a nozze nel 2006 ma, sei anni dopo, l’amore naufragò per volontà dell’uomo. Lei stessa raccontò a Verissimo qualche retroscena del matrimonio e disse anche che, con l’ex marito era ancora in buonissimi rapporti.

Perché non ha avuto figli?

La Celentano convolò a nozze già in età abbastanza adulta. Non aveva certo messo in conto un possibile divorzio. Un divorzio di cui, ancora oggi, non si conoscono i dettagli. Che possa essere stato il suo carattere difficile da gestire il motivo di fondo?

Nei pochi anni di matrimonio, i figli non sono arrivati e, probabilmente, non sono nemmeno stati cercati. Del resto, la Celentano si è sempre detta molto propensa alla carriera che, probabilmente, l’ha assorbita completamente.

Oggi ha 55 anni e non si sa se sia in dolce compagnia. I più, la ritengono single. Lei stessa si è definita single e felice. Del resto, è nel suo carattere l’essere fatalista.