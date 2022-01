UeD, Gemma “Ricoperta d’oro da Maria”: “Ecco perché sta lì da anni”

Uomini e Donne, Gemma Galgani guadagna una barca di soldi per ogni puntata. Ecco il bottino che la dama torinese porta a casa ogni mese. I fan sono increduli.

Gemma Galgani a Uomini e Donne solo per soldi? Questo è quanto hanno affermato alcuni fan dopo aver scoperto la quantità di soldi che guadagna la dama torinese per ogni puntata del famoso dating show.

Gemma Galgani criticata dal web

Tra i protagonisti indiscussi del dating show di Canale 5, Uomini e Donne, c’è senza dubbio Gemma Galgani. La dama torinese da ben 12 anni è presente alla corte di Maria De Filippi e si è affidata alla moglie di Maurizio Costanzo per trovare l’uomo della sua vita.

Il destino non è stato molto generoso con lei. Gemma ha avuto una vita sentimentale piuttosto travagliata e a 72 anni è ancora alla ricerca del principe azzurro. Dopo un matrimonio fallito e frequentazioni che si sono rivelate soltanto dolorose, la bella signora è convinta di poter lasciare, prima o poi, gli studi televisivi di Mediaset con quello che sarà il suo compagno per sempre.

Intanto, la Galgani è diventata di famiglia nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi ma la sua presenza non è gratuita. Sapete quanto guadagna la dama di Uomini e Donne per ogni puntata della nota trasmissione? Non ci crederete mai.

Quanto guadagna la dama torinese per ogni puntata di Uomini e Donne

Da ben 12 anni Gemma Galgani siede sulla sua sediolina bianca in attesa che un principe azzurro la conduca fuori dagli studi Mediaset. Questo momento però non è ancora arrivato. La vita sentimentale della dama torinese è stata caratterizzata da tanti alti e bassi.

Da giovanissima si è sposata con un rampollo, figlio di un ricco armatore genovese. La loro relazione è durata soltanto pochi mesi e per incompatibilità caratteriali, i due si sono lasciati.

Si mormora che la Galgani abbia avuto un flirt anche con l’attore Walter Chiari, cosa questa che non è stata però mai confermata dalla bella signora. Dopo una serie di esperienze sentimentali fallimentari vissute nella vita di tutti i giorni, Gemma si è rivolta a Maria De Filippi con la speranza di trovare l’uomo della sua vita.

Le frequentazioni che ha intrapreso si sono concluse tutte in maniera terribile ma è ancora sicura che prima o poi qualcuno arriverà a portarla via. Intanto, i fan sono rimasti senza parole dopo aver scoperto quanto guadagna per ogni puntata di Uomini e Donne.

Gemma percepirebbe un compenso pari a 2000 euro per ogni puntata in cui è prevista la sua presenza. Se teniamo in conto che ogni mese vengono registrate almeno quattro puntate di Uomini e Donne, fare i calcoli di quanto guadagna la dama è piuttosto semplice. Cifre pazzesche. Molti credono che Gemma continui ad andare a UeD solo per soldi.