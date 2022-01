UeD, famosa tronista allarma tutti: sdraiata sul lettino in ospedale | FOTO

Nelle scorse ore, la famosa tronista di Uomini e Donne, attraverso i suoi profili social ha mostrato le sue condizioni attuali in ospedale, tantissima preoccupazione per i fan: scopriamo cosa è accaduto.

Nelle scorse ore, i fan di Uomini e Donne sono rimasti terribilmente scossi dall’immagine che la famosa tronista ha condiviso sui social. La giovane si è mostrata sul lettino dell’ospedale: scopriamo cosa è accaduto.

Tronista di Uomini e Donne finisce in ospedale: ecco chi è

Purtroppo, una nota protagonista di Uomini e Donne è stata colpita da un terribile episodio. Stiamo parlando di Sara Amira Shaimi, l’ex tronista ha partecipato al programma di Maria De Filippi a dicembre 2019.

Classe 1991, nata a Rieti il 18 Gennaio. La giovane ha origini marocchine ed è molto legata alla sua famiglia, come ha raccontato durante il suo percorso nel famoso dating show di Canale 5.

La sua avventura a Uomini e Donne, ha avuto vari alti e bassi, soprattutto con il suo corteggiatore, Sonny Di Meo. Ma tutto è bene quel che finisce bene, infatti, i due sono usciti dal programma insieme.

Anche fuori dalla trasmissione, le litigate e le incomprensioni non sono mancate, infatti, si sono anche lasciati per un breve periodo. Oggi sono ancora una coppia e il ragazzo la sta supportando in questo momento molto difficile per lei: scopriamo cosa è accaduto.

Sara Shaimi Amira in ospedale: cosa è successo

Nelle scorse ore, Sonny Di Meo ha pubblicato una foto insieme a Sara, in cui si vede la ragazza su un lettino in ospedale, con una fascia bianca in testa. Un’immagine che ha scatenato tantissima preoccupazione.

La foto è stata ricondivisa dall’ex tronista di Uomini e Donne sul suo seguitissimo profilo social, dove ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute, scrivendo solamente:

“Un po’ fatta, tutto bene…grazie a tutti”

Purtroppo non sappiamo cosa sia successo nel dettaglio, dato che la coppia non ha fornito ulteriori informazioni. Noi possiamo farle solamente un grande augurio e speriamo che Sara si riprenda al più presto.

