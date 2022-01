“Sono in macchina senza niente con Elena” L’ex di Amici si fa inquadrare così

L’ex allievo del programma Amici si fa riprendere letteralmente nudo in macchina con la cantante Elena. I fan letteralmente sconvolti. Ecco tutti i retroscena su quanto accaduto.

Come ben saprete, quando si accetta di apparire in televisione, bisogna accettare tutti i rischi. Quando si ottiene una certa notorietà tutti sono poi molto attenti su ogni singolo movimento che si compie. I partecipanti del famigerato programma di Maria De Filippi infatti, una volta varcata la porta della casetta, ottengono una visibilità impressionante. Per questo motivo infatti il loro nome difficilmente viene dimenticato. In questa edizione del talent, abbiamo dato il benvenuto ad innumerevoli giovani. Alcuni di questi però, con il passare del tempo, non sono riusciti a dimostrare il loro vero valore e per questo sono stati poi squalificati.

Nella scorsa puntata del programma abbiamo detto addio a dei volti a cui eravamo particolarmente affezioni. Uno in particolare ci ha fatto letteralmente sognare, il suo carattere ha conquistato uno dei cantanti più talentuosi del programma condotto da Maria De Filippi. LDA e Elena hanno trascorso dei momenti magici insieme, purtroppo per loro però, domenica scorsa tutto è finito. La giovane cantante, insieme ad altri 3 giovani talenti, ha abbandonato definitivamente lo studio accantonando così il suo sogno di sfondare nel mondo della musica.

Elena insieme ad un ex allievo di Amici completamente nella macchina

Svariati sono i legami che i ragazzi hanno coltivato all’interno della casetta, per questo infatti dover dire loro addio gli ha reso il tutto molto più difficile del previsto. Insieme alla cantante, un ballerino ha lasciato lo studio. Lui è Cristiano e la sua eliminazione ha straziato tutti i presenti. Fortunatamente però i due si sono confortati a vicenda, subito dopo l’eliminazione infatti si sono rivisti ed hanno trascorso una tranquilla serata insieme.

A comunicare il tutto è stata proprio la cantante tramite delle varie Instagram Story. Inoltre, essendo nella casetta da ormai numerose settimane, i due ragazzi hanno deciso di sottoporsi alla terza dose.

Potrebbe interessarti anche: “Carola se la indossa, pazza di lui” Dentro la casetta di Amici accade la magia

La ragazza infatti ha deciso di comunicarlo ed ha ripreso entrambi mentre mostravano il famoso cerotto sul braccio. Cristiano però si è fortemente lamentato poiché lui era praticamente nudo!

Elena e Cristiano insieme 😱🔥 pic.twitter.com/YujLgydQf0 — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 17, 2022

Il ragazzo, quando si è accorto di essere ripreso ha lanciato un urlo nella macchina: “Sono mezzo nudo!”. La ragazza non ha potuto fare a meno che scoppiare in una fragorosa risata. I due hanno poi continuato la serata a confortarsi e spronarsi a vicenda.