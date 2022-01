Michelle Hunziker, è tutto vero: che mazzata | La notizia è un fulmine a ciel sereno per tutti

By

Nessuno si sarebbe mai aspettato una notizia del genere, i fan della showgirl italo svizzera sono rimasti davvero spiazzati. Anche Michelle Hunziker è terribilmente colpita da ciò che è accaduto: scopriamo di più.

Michelle Hunziker, non sta attraversando affatto un periodo semplice. Proprio nelle scorse ore ha rilasciato un comunicato davvero sconvolgente, che ha spiazzato tutti. Una notizia a dir poco spiacevole per lei e per tutti i suoi fan che l’hanno sempre sostenuta: scopriamo cosa è accaduto poco fa alla famosa conduttrice.

Michelle Hunziker, la sua ultima e drammatica rivelazione

Già da qualche tempo, vedevamo Michelle Hunziker sempre da sola oppure con le sue figlie. Tantissimi utenti le chiedevano che fine avesse fatto suo marito Tomaso Trussardi. Oggi abbiamo avuto la risposta, infatti, la showgirl e il noto imprenditore hanno rilasciato un comunicato in cui hanno annunciato la fine della loro storia d’amore.

La notizia, divenuta subito virale, ha scosso terribilmente tutti. I due sono stati insieme per ben 10 anni e sono stati sposati per 7 anni e mezzo. Dal loro amore sono nate due bellissime figlie Sole e Celeste.

Una famiglia che sembrava essere molto unita, ma oggi Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non sono più una coppia, si sono ufficialmente separati: scopriamo cosa hanno rivelato.

Il triste annuncio della coppia

La notizia ha decisamente sconvolto i fan di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Sembrava andare tutto a gonfie vele tra i due, ma oggi è arrivato il triste annuncio che è stato condiviso tramite una nota all’ANSA:

“Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”.

Una decisione sconvolgente, presa da entrambi. La fine di un matrimonio è sempre una grande delusione , proprio per questo, la coppia ha chiesto ai fan di rispettare la loro privacy per il bene delle loro figlie:

“La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

Sicuramente per Michelle Hunziker non è un bel periodo, concludere un matrimonio dopo diversi anni è terribile. Quello con Trussardi è il secondo che non è andato a buon fine, infatti, nel 2009 ci fu il divorzio con Eros Ramazzotti.