Letizia di Spagna, tremano i sudditi: trono a rischio | Spunta fuori il figlio illegittimo

By

Letizia Ortiz trema, il trono è a rischio: spunta a sorpresa un figlio illegittimo. Ecco che cosa sta accadendo alla corte di Spagna.

Problemi per Letizia Ortiz. La regina di Spagna rischia il trono: spunta fuori il figlio illegittimo. Caos alla corte reale.

Letizia Ortiz rischia il trono

Letizia Ortiz è la moglie del re di Spagna, Filippo VI. Ex giornalista, ex reporter ed ex conduttrice televisiva, la sua vita cambia completamente dopo l’incontro con l’erede al trono di Spagna.

Nel 2004 la giornalista e l’allora principe sono convolati a nozze e nel 2014, dopo l’abdicazione del re Juan Carlos, Filippo è salito al trono come re di Spagna e di conseguenza la Ortiz è diventata regina consorte.

Coppia riservata, quella formata dai regnanti di Spagna è tra le più amate del mondo. Lui serio e dagli occhi dolci, lei meravigliosa, bellissima e con uno stile che incanta tutti, anche le altre reali.

Kate Middleton, per esempio, è molto amica di Letizia Ortiz e in più occasioni la duchessa di Cambridge ha ‘copiato’ i look super trendy e stilosi della regina di Spagna.

Ma non tutto ciò che luccica è oro e Letizia Ortiz lo sa bene. La regina rischia di perdere il suo trono: spunta un figlio illegittimo di cui nessuno sapeva niente. Caos alla corte di Spagna.

La corte di Spagna trema: spunta il figlio illegittimo

Dal 2014 Letizia di Spagna è diventata regina consorte. Dopo l’abdicazione del re Juan Carlos, papà del principe Filippo, quest’ultimo è diventato re della penisola iberica. La coppia reale è molto riservata e raramente è stata protagonista di gossip o pettegolezzi.

Nelle ultime ore arriva però una notizia che sconvolge gli equilibri della casa reale e che fa tremare Letizia. Secondo quanto riportato dai media spagnoli ed internazionali, la regina di Spagna e il consorte potrebbero perdere il loro titolo da regnanti: spunta fuori, con grande sorpresa di tutti, un figlio illegittimo dell’ex re Juan Carlos.

Si tratta di Albert Solà Jimenez, che ha dichiarato di essere figlio dell’ex re di Spagna e fratellastro dell’attuale sovrano. Albert ha 64 anni e lavora come cameriere a Barcellona.

L’uomo ha dichiarato di avere la certezza di essere il figlio illegittimo di Juan Carlos grazie ad alcune ricerche condotte da un agente segreto spagnolo che ha ricostruito le sue origini.

Per il momento nulla trapela dal palazzo reale ma se questa notizia dovesse essere confermata, essendo Albert più grande anagraficamente di Filippo, otterrebbe di diritto il trono.