Barbara D’Urso di nuovo in TV: “Una montagna di soldi per convincerla a tornare”

La famosa conduttrice Barbara D’Urso, dopo un lungo periodo di pausa, torna finalmente in TV per una cifra da capogiro. Ecco quanto guadagnerà la donna.

Come ben saprete la famosa conduttrice negli ultimi mesi ha dovuto incassare un duro colpo nell’ambito professionale. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di spodestarla dal suo trono a Pomeriggio 5, da anni occupa il posto nel famigerato programma. Negli ultimi tempi però la casata Mediaset ha deciso di punto in bianco di rimpiazzarla e di cambiare totalmente il format del programma. Questa decisione è stata presa poiché, secondo i piani alti, la sua conduzione e gli argomenti trattati erano del tutto inutili. Grossa batosta quindi per la conduttrice che vanta una fama internazionale.

Inutile dire che questa scelta di Pier Silvio non ha affatto ottenuto il risultato sperato dalla donna che, dopo le sue parole, si è infuriata ferocemente. I due quindi sono scesi a patti dal momento che il suo contratto con la Mediaset scadrà solo alla fine del 2022. Pier Silvio quindi le ha promesso un’occupazione alquanto allettante per convincerla a cedere il suo trono nel suo amato studio televisivo. Gli accordi prevedevano un posto in prima serata, secondo quanto si vocifera però i due hanno discusso molto su questo.

Barbara D’Urso torna in TV, quando guadagnerà?

Dopo numerosi battibecchi pare che i due abbiano trovato finalmente un accordo. Innanzitutto Pier Silvio dovrà soddisfare alcune sue richieste poiché spodestata dal suo stesso programma senza alcun avviso, inoltre dovrà sborsare innumerevoli cifre di denaro per farla tornare. Secondo alcune voci di corridoio, Pier Silvio avrebbe accettato alcune delle sue condizioni ed i due sarebbero accordati per uno stipendio da capogiro. Negli anni la donna ha iniziato a guadagnare moltissimo ed infatti oggi può permettersi tutto ciò che desidera senza pensare minimamente alle spese.

Gli accordi di Pier Silvio stipulati con la stessa conduttrice ammonterebbero ad una cifra ancor più alta di quella precedente. Vi ricordiamo che con il passare del tempo la sua fama è aumentata a dismisura e con questa anche il suo conto in banca.

Secondo quanto si vocifera, la famosa conduttrice guadagnerà all’incirca 9.000 euro a puntata, altri invece suppongono che annualmente lei potrebbe incassare circa 6 milioni di euro. Attualmente le ha preferito mantenere il silenzio per quanto riguarda il suo guadagno. Giudicando la vita che conduce però di certo saranno cifre da vero capogiro.